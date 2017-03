Alberto Fernández propone la unidad del PJ, el kirchnerismo y el massismo para enfrentar a Macri

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández consideró hoy "imperioso" unificar el peronismo, el kirchnerismo y el Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires con vista a las elecciones legislativas de este año, con el propósito de enfrentar en las urnas al macrismo.



"Es imperioso que hagamos una lista de unidad", aseguró en declaraciones a Radio Con Vos el también referente porteño del massismo.



En este sentido, el ex jefe de Gabinete propuso que los distintos sectores de la oposición deben "generar una lista plural que no sólo incluya al peronismo sino también al kirchnerismo y algunos miembros del Frente Renovador".



"Creo que estamos en una situación de emergencia, estoy convencido, porque la división de todos estos sectores favorece y es funcional a (Mauricio) Macri", remarcó.



En este contexto, admitió que fue "muy crítico" de Cristina Kirchner, aunque se diferenció acerca de los cuestionamientos que realiza el oficialismo a la ex presidenta, al sostener que "las cosas que Cambiemos le critica para mí son las cosas que muchas veces elogio de Cristina".



"A mí me cuesta encontrar puntos de acuerdos con muchos sectores que apoyan a Cristina en la Ciudad de Buenos Aires, pero para mí el problema que hoy tenemos nosotros es Macri," evaluó sobre la coyuntura del país.



Por último, Fernández sostuvo que "lo que está pasando en la Argentina no tiene nada que ver con Cristina, porque ella dejó 23 puntos de inflación que Macri convirtió en 40 y dejó cinco puntos de déficit que el Presidente convirtió en ocho".