Agüero hizo un gol y Caballero atajó un penal, pero al City no le alcanzó ante el líder Chelsea

INGLATERRA

El título ya no es una posibilidad real para Josep Pep Guardiola en su primera temporada en el fútbol inglés, pero el técnico español de Manchester City tenía la oportunidad de devolverle la emoción a la Premier League en su visita al líder Chelsea. No obstante, pese al esfuerzo del equipo y un gol de Sergio Agüero, el conjunto de Manchester sufrió su sexta derrota en el torneo, ahora por 2-1. Incluso, Wilfredo Caballero atajó un penal pero no logró controlar el balón y en el rebote anotó el segundo tanto personal y de los locales el belga Eden Hazard. El City lucha por quedarse al menos con el tercer lugar, el último con acceso directo a la próxima Champions League. El equipo marcha cuarto con 58 puntos, a dos puntos de Liverpool.