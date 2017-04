El técnico de River sostuvo que el equipo está “más armónico”

MARCELO GALLARDO

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reconoció que el equipo está encontrando un buen funcionamiento ofensivo pero advirtió una preocupación y señaló que “tenemos que corregir el retroceso”.

En declaraciones al programa “Superclásico” de Radio Rivadavia, el DT opinó: “El equipo logró ser más armónico en las elaboraciones en ataque con mucha gente y pensando en el arco de enfrente, pero hay que corregir el retroceso”.

En este sentido, el técnico remarcó: “Nos llegan poco, pero nos lastiman demasiado, hay que trabajarlo pero lo importante es que el camino es éste, jugar así, a los jugadores los hace más felices y en eso estamos”, puntualizó.

A la hora de resaltar el objetivo en el certamen local, Gallardo explicó: “Estamos para pelear, el desafío es sumar puntos y la idea es estar en el lote de los de arriba para poder entrar en la copa que viene”.

Y sumó sobre el mismo tema: “Luego veremos qué pasa, acá en el fútbol argentino puede pasar cualquier cosa y hay que seguir peleando porque todo es muy parejo y si seguimos sumando esteramos ahí”.

Por otro lado, el DT habló de la recuperación del mediocampista Gonzalo Martínez: “No hay ciencia exacta en el fútbol, los procesos hay que vivirlos, hay que ver cada caso, les pasa a todos y las personalidades te permiten superarte”, sostuvo.

Y el entrenador agregó: “Algunos lo hacen fáciles y otros no, (Lucas) Alario, (Lucas) Martínez Quarta o el Pity (Martínez) son casos distintos, uno está para acompañar y darle herramientas, lo mismo con Augusto Batalla que está sumando experiencia, todos mostraron que pueden”, manifestó.

En cuanto a la situación del delantero Marcelo Larrondo, quien sufrió molestias musculares el domingo y no pudo jugar en Reserva el técnico consideró: “Con Larrondo hemos padecido la mala fortuna al igual que con (Luciano) Lollo, fue algo inesperado”.

“Los dos llegaron para aportar cosas porque venían de grandes momentos en sus clubes, pero no los pudimos tener, no queda otra que acompañar desde lo humano y más que lo profesional. Viví cosas parecidas y hay que acompañar”, continuó.