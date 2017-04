El DT de Boca evaluará a Sebastián Pérez

TÁCTICA

El técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, evaluará en los próximos días si mantiene o no a Sebastián Pérez como titular en el compromiso del domingo ante Vélez Sarsfield o si lo sustituye con otro colombiano, Wilmar Barrios, quien este martes estuvo entre los suplentes.

En el ensayo diseñado ayer a la mañana en el predio de Casa Amarilla, el entrenador xeneize ubicó otra vez a Pérez en el conjunto de arranque, tal como ocurrió oficialmente el sábado pasado en el triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia.

El ex jugador de Atlético Nacional de Medellín ocupó el sitio que habitualmente es de Fernando Gago, quien está afectado por un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha y tiene para dos semanas más de recuperación.

Pero también existe la chance de que Barrios, que ayer se movió entre los suplentes, se aliste desde el minuto inicial.

Barrios se alineó en el elenco alternativo, en el marco de un esquema táctico que apostó al 4-2-3-1.

Lo cierto es que el mellizo Barros Schelotto no trabajó ayer con el plantel completo. Es que el uruguayo Rodrigo Bentancur sigue aún en Italia completando la revisión médica en Juventus, entidad de Turín a la que se sumará durante el segundo semestre.

En principio, Bentancur retornará a Buenos Aires hoy por la noche y el jueves estará practicando junto a sus compañeros.

En tanto, se movieron en forma diferenciada los delanteros Ricardo Centurión y Darío Benedetto, ambos afectados por sendas molestias musculares.

En el táctico de 50 minutos desarrollado ayer, el hipotético once titular (con pechera azul) integró a Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Sebastián Pérez y Fernando Zuqui; Cristian Pavón, Walter Bou y Nazareno Solís.

El equipo ‘naranja’ contempló a Axel Werner; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Fernando Tobio y Frank Fabra; Nahuel Molina, Barrios y Julián Chicco; Mauro Luna Diale, Gonzalo Maroni y Oscar Benítez.

Posteriormente, Maroni, joven de 18 años surgido en Instituto de Córdoba, pasó a revistar para los titulares, mientras que Solís se alineó con los suplentes.

‘Junior’ Benítez se recuperó de un esguince de tobillo y volvió a hacer fútbol.

El plantel xeneize reanudará hoy la rutina, desde las 9.30, en Casa Amarilla y -al término de la práctica- hablarán dos jugadores en la sala de prensa Antonio Carrizo.

Boca, único líder con 40 unidades, visitará este domingo, desde las 20.15, a Vélez (19), en el partido correspondiente a la 19na. fecha del torneo de Primera División, que será dirigido por el internacional Patricio Loustau.