Gallardo recuperó a Lucas Alario

RIVER PLATE

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, recuperó al delantero Lucas Alario, quien tras no sumar minutos frente a Bolivia, el martes pasado por la 14ta. fecha de la eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, será titular el domingo frente a Godoy Cruz en Mendoza por la 18va. fecha del campeonato de primera división.

Al tiempo que se sumará al entrenamiento de hoy por la mañana el defensor paraguayo Jorge Moreira, quien fue convocado por el seleccionado de su país para la doble fecha de eliminatorias y no jugó, pero será evaluado para integrar la formación inicial.

Por último, el defensor ecuatoriano Arturo Mina, que sumó 180 minutos en la doble jornada de eliminatorias podría ir al banco de suplentes, ya que no fue titular en ninguno de los últimos seis partidos oficiales de River.

De este modo, el DT podría jugar con el equipo ideal que solamente disputó un partido en el año cuando venció 3 a 1 al DIM en Medellín, de visitante, en el debut de la actual edición de la Copa Libertadores de América.

Los titulares para enfrentar al equipo mendocino, en el estadio Malvinas Argentina, serán Augusto Batalla, Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Alario y Sebastián Driussi.

El plantel entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con tareas físicas y de velocidad y por la tarde completará la rutina un grupo de jugadores a los que esta semana le corresponde un doble turno con actividades de neurociencia.