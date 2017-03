Lionel Messi dijo que insultó “al aire” en el descargo de AFA ante la FIFA

SANCIONADO

Firmes en su postura de no hablar con la prensa, los jugadores de la selección argentina no se manifestaron luego de la derrota ante Bolivia acerca de la noticia más impactante que recibieron en la altura de La Paz: la sanción con cuatro partidos de suspensión para Lionel Messi. La Pulga, el capitán del equipo, tampoco enfrentó los micrófonos para dar su parecer.

Eso sí, lo hizo en el descargo que la AFA le presentó a la FIFA con el objetivo de reducirle la sanción a Messi. El objetivo es que, además del de ayer, se pierda sólo un partido más (ante Uruguay) y que pueda estar en los tres últimos encuentros de las eliminatorias.

Por lo pronto Messi presentó su descargo por la sanción y en las pocas líneas que se pudieron conocer, la Pulga asegura que no insultó al juez de línea, simplemente que el momento de calentura lo llevó a hacerlo “al aire”. “Mis dichos jamás fueron dirigidos al asistente 1, sino que fueron dichos al aire”, dice el capitán del seleccionado en el descargo. Pero no fue el único que habló de lo que sucedió el jueves pasado en la victoria de la Argentina ante Chile. El árbitro brasileño Sandro Ricci presentó un informe de 16 páginas de aquel partido. En ninguna de ellas menciona el agravio de Messi al juez de línea. Sin embargo, tiene quejas particulares: lo mal que funciona internet en el estadio, que Messi utilizó el brazalete de capitán con un distintivo de Adidas, algo que está prohibido, y hasta dijo que el estado del campo de juego era “bueno”, cuando todos se quejaron de lo mal que estaba.

Los pasos que seguirá la AFA para intentar reducirle la sanción a Messi será recurrir a la Comisión de Apelaciones de la FIFA, allí donde el escribano argentino Fernando Mitjans todavía revista como vicepresidente. Si esa medida fracasa, acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que tiene sede en Lausana, Suiza. El problema es que el TAS puede demorarse y reducir la pena después de las próximas dos fechas de las eliminatorias (última semana de agosto y primera de septiembre). “En ese caso la apelación se volvería abstracta”, razonaron en la AFA. Así, Messi se perdería ya tres partidos.