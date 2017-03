Villa Belgrano le ganó a Ambos Mundos en el arranque del Torneo Apertura 2017

FÚTBOL LOCAL

Villa Belgrano le ganó ayer a Ambos Mundos por 2 a 0 en el partido que marcó el inicio del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Con goles de Bernardo Delfini y Germán Tuso, el equipo que conduce tácticamente Cristian Moreno arrancó el certamen con el pie derecho.

Para el conjunto de "Cascote" Moreno no fue un encuentro fácil. En los primeros minutos de juego, Villa y el Tricolor prácticamente no se sacaron ventajas. La lucha por el balón se gestó en la mitad de la cancha y a los dos les costó armar jugadas asociadas.

La pierna fuerte también estuvo presente en esos primeros minutos. No obstante, en el golpe por golpe, Ambos Mundos falló las que tuvo y Villa no lo perdonó. A los 27, Bernardo Delfini puso el 1-0 y desató el primer festejo de la tarde. Con esa diferencia finalizó el primer tiempo.

En el complemento el Tricolor creció en su juego. Luciano Lazzatti y Sandro Sosa fueron clave para el armado de jugadas que generaron peligro. Pero el empate no llegó y como los goles que se erran en el arco rival se sufren en el propio, a los 46, de penal, Germán Tuso puso el 2-0 final para la alegría de todos los villeros.

La fecha inicial del torneo de primera división continuará mañana con cuatro encuentros y cerrará el martes con el choque entre Independiente de Junín y Rivadavia de Lincoln que se jugará en el estadio de Rivadavia de Junín.