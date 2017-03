Van por más

FÚTBOL DE PRIMERA

Hoy, a las 18.15, Sarmiento juega de visitante contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, el encuentro correspondiente a la 17° fecha del Torneo de Primera División del fútbol argentino. El conjunto de nuestra ciudad no presentaría cambios en la formación titular que el domingo pasado le ganó a Temperley por 2 a 1.

Con los mismos once, el Verde intentará sumar en una parada complicada. El entrenador, Fernando "Teté" Quiroz, no confirmó de manera oficial los titulares pero en los ensayos de fútbol que realizó en la semana puso en cancha el mismo equipo que salió frente al Gasolero.

En su última presentación, los dirigidos por Quiroz jugaron un buen partido contra un rival complicado. El funcionamiento general conquistó la aprobación no sólo del DT sino también del público que se hizo presente en el Estadio "Eva Perón".

En líneas generales, en cada una de las líneas el equipo mostró una buena versión. Chiarini sigue dando seguridad y la línea de cuatro defensores, con Scifo, Niz, Bianchi Arce y Cosaro, también tuvo un buen partido.

En la zona media, Sarmiento intentó siempre crear juego y eso podría ser una de las mejores virtudes. Spinaci se retrasa para salir jugando y Busse se adelanta para generar espacios; Di Renzo se muestra siempre como un gran socio para la creación; Vidal se viene ganando la titularidad con su sacrificio; y "El Yacaré" Núñez es parada obligada para que el Verde genere peligro.

Con las virtudes de los volantes, más el oportunismo del "Tanque" Cuevas, el Verde intentará sumar en el bosque platense, siendo ese un objetivo difícil pero para nada imposible.

Por último, de cara al partido de esta tarde, además del probable equipo titular también están concentrados: el arquero Javier Burrai; los defensores Francisco Dutari y Alan Aguirre; los volantes Hamilton Pereira, Lucas Pérez Godoy, Rodrigo Depetris y Daniel Garro; y el delantero Adrián "Rocky" Balboa.

Cabe recordar que Sarmiento (1.064 de promedio) suma 19 unidades y necesita un triunfo para descontarle puntos en su lucha a Olimpo (1.074) y a Arsenal de Sarandí (1.086).

Gimnasia, un rival que viene en alza

A pesar que en Victoria el sábado pasado no brindó su mejor actuación, Gimnasia no tendrá variantes pensando en el compromiso de hoy ante Sarmiento, en el Bosque. El técnico, Gustavo Alfaro, decide brindarle su apoyo a los once que arrancaron el juego ante Tigre, y confirmarlos por segunda vez consecutiva.

Alfaro espera que ante su gente, el equipo muestre otra cara y levante su nivel de juego, más allá que derrotó al Matador 1-0. Por estas horas, el entrenador de a poco va recuperando “soldados”, y el único que entrenó aparte fue Maximiliano Coronel, quien se está rehabilitando luego de su operación.

Esto le da tranquilidad al cuerpo técnico albiazul, ya que tras el juego de hoy deberá afrontar en pocos días un viaje a Tucumán para visitar a Atlético (viernes 31 de marzo ó sábado 1º de abril) y otro a Brasil para debutar en la Copa Sudamericana con el Ponte Preta (este juego confirmado para el miércoles 5).

En estos encuentros, habría alguna rotación, e inclusive también en el regreso de Brasil donde los Triperos estarán recibiendo a Temperley por el torneo local (posiblemente el lunes 11).