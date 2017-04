El Verdirrojo tampoco perdonó a Hogar de Berisso

PROVINCIAL DE CLUBES U 19

Ciclista Juninense goleó en la tarde de ayer a Hogar de Berisso por 94 a 30 y sumó su cuarta victoria para mantener el invicto en el Campeonato Provincial U 19 de Básquetbol.

Recién el 22 se reanuda el campeonato donde el Verdirrojo visitará a Banco Provincia de La Plata.

San Martín se presenta esta tarde en la ciudad de las diagonales, donde desde las 15.30 enfrentará al club Reconquista. Detalle:

Norte I

Unión Vecinal (La Plata) 47 vs Regatas (San Nicolás) 70

Presidente Derqui 69 vs Racing Olavarría 61

Reconquista (La Plata) vs San Martín (Junín) (hoy)

Quinta Fecha – 22/23-04

San Martín (Junín) vs Estudiantes (La Plata)

Presidente Derqui vs Unión Vecinal (La Plata)

Regatas (San Nicolás) vs Reconquista (La Plata)

Norte III

Ciclista (Junín) 94 vs Hogar Social (Berisso) 30

Central (Zárate) 75 vs Atenas (La Plata) 67

Ciudad (Saladillo) vs Banco Provincia (La Plata) (hoy)

Quinta Fecha – 22/23-04

Banco Provincia (La Plata) vs Ciclista (Junín)

Hogar Social (Berisso) vs Central (Zárate)

Ciudad (Saladillo) vs Racing (Chivilcoy) – Interzonal.