Atlético Pilar, match point ante Sarmiento

TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL

Una noche regular de Sarmiento y la falta de garantías arbitrales dejaron al conjunto juninense al borde del abismo, ayer en Pilar.

Atlético se impuso por 69-68 y quedó match point. Sarmiento deberá lograr mayor compromiso a la defensa perimetral para tener chances de alargar la serie, mañana lunes.

El partido arrancó con una paridad superlativa donde pareció que no se iban a sacar ventajas. Sin embargo en los tres minutos finales del primer cuarto, Sarmiento fue un cúmulo de errores y horrores. Acá se despegó El Rancho 19-13 acertando con Sevegnani, Thorp y Michelini.

Este desconcierto Sarmiento lo extendió a los cinco primeros minutos del segundo segmento. Atlético estiró las diferencias 30-15 motorizado por Romani y Hasenauer.

El Verde replanteó el partido y algo mejoró en los cinco finales, con mucho de Mázzaro y una mano de Acuña-D´Angelo. Igual terminó abajo 38-27.

Sarmiento se puso a cuatro ni bien se reanudó el partido, tras el descanso largo. Una ráfaga de triples de Julio Mázzaro dejó el marcador 41-37 y obligó a frenar el juego con un tiempo muerto computado a Juan Nardini.

Este esfuerzo mayúsculo, el Verde lo tiró por la borda en menos de un minuto. Lo miraron tirar de tres a Sevegnani y Michelini, y fueron a buscar dos pelotas adentro de la canasta. El local pasó a dominar por once el cotejo (48-37) y pareció demasiado para el juninense en el contexto en que estaba enmarcado del partido.

Pero no fue así. El Verde luchó y se puso a uno en dos minutos del último cuarto. Agustín Acuña recibió juego y ganó en la pintura, Jorge Chahab se animó de afuera y el resultado quedó abierto de cara al cierre del partido propiamente dicho.

Fueron palo y palo hasta los instantes finales donde Sarmiento no pudo meter la última bola dejando el resultados en manos del local.

Mañana va el cuarto punto en el mismo escenario, con arbitraje de los platenses Martín Pietromónaco y Leonardo Corso.

Así prosigue

Sarmiento de Junín (1) vs Atlético Pilar (2)

Juego 4 – Lunes 10 de abril – Local: Atlético Pilar

Juego 5 – Miércoles 12 de abril – Local: Sarmiento