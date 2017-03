TORNEO FEDERAL DE BASQUETBOL

Sarmiento visita esta noche a Atlético Pilar en la penúltima fecha de la fase regular del Torneo Federal de Clubes de Básquetbol.

Dirigen desde las 21.30 Cristian Díaz y Ezequiel Grosso, de Capital Federal.

La fecha

Villa Mitre de Bahía Blanca vs Independiente de Neuquén

Argentino de Pergamino vs Racing de Chivilcoy

Club Sportivo Escobar vs Belgrano de San Nicolás

Atlético Pilar vs Sarmiento de Junín

26-3 Unión de Mar del Plata vs Independiente de Neuquén