Argentino está Feliz

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Argentino sumó dos puntos de oro en Mar del Plata al derrotar anoche a Peñarol por 83 a 74. Tuvo altibajos a lo largo del desarrollo del partido, pero supo campear el temporal y sacar adelante el juego que lo metió en la quinta posición con perfume de play off.

Sorprendió Argentino de entrada 7-0 (Basabe-Cangelosi-Cequeira) recuperando pelotas y corriendo. Leonardo Gutierrez y Alejandro Diez intentaron acomodar los números para el local en el mediojuego, pero fue un espejismo. El Turco lo terminó de demoler 31-13 con Gadson, Basabe, Cangelosi y el debut del mejicano José Israel Gutierrez Zermeño.

El azul mermó en el goleo hacia el segundo cuarto y se le vino Peñarol. Errores sucesivos en la ofensiva, con algunos apresuramientos, le fueron dando la derecha al Milrayitas que se puso a nueve (32-41). Los extranjeros Louis Dabney y Steffphon Pettigrew, más Leonardo Gutierrez, pusieron en juego nuevamente al dueño de casa.

Argentino tuvo cinco minutos del tercer cuarto el partido controlado. La ambición por querer ganarlo de un zarpazo lo llevó a cometer exabruptos que le volvieron a dar la derecha a Peñarol para remontar el cotejo. Más allá de esto conservó el resultado ganador con Cequeira, Basabe, Crawford y Cangelosi.

El último cuarto de Argentino fue perfecto. Orden y progreso. Controló la pelota y buscó asegurar la canasta. Por eso se mantuvo arriba, aun en los momentos que arreció el local. Las bombas de Cequeira hicieron callar el “Mundialista” en un par de ocasiones y la seguridad de Basabe fue determinante en el final.

Así ganó Argentino, poniendo y poniendo. Mañana, en el mismo escenario, chocará contra Quilmes para después seguir viaje hacia Bahía Blanca.

Anoche

Peñarol 74 vs Argentino 83

San Martín (Ctes) 77 vs Ferro 65

Gimnasia (Cr) 97 vs Echague 80

Hoy

22 Quimsa vs Instituto

Mañana

20 Regatas vs Ferro

21.30 Libertad vs Obras

21.30 Quilmes vs Argentino

22 Atenas (Cba) vs Boca