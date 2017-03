El municipio colocó nuevos contenedores

EN LA ZONA CÉNTRICA

Serán utilizados para residuos domiciliarios no reciclables y contribuirán a la limpieza de uno de los sectores más concurridos de la ciudad. La iniciativa se realizó en conjunto con la Sociedad Comercio e Industria de Junín. Fue el resultado del primer “Ideatón”

La Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Junín, a cargo de Perla Casella, colocó contenedores en la zona céntrica, con el fin de mejorar la higiene y el aspecto de uno de los sectores más transitados por juninenses y turistas.

La iniciativa se realizó en conjunto con la Sociedad Comercio e Industria y fue el resultado del primer “Ideatón” llevado a cabo en nuestra ciudad, en el que se abordaron distintas temáticas relacionadas al cuidado del medio ambiente.

“Venimos trabajando con el tema de los residuos desde que asumimos, evaluando las problemáticas de la ciudad, y el centro es un tema conflictivo por la gran generación de los domicilios y de los comercios”, expresó Casella e informó: “Los contenedores que estamos instalando son para los residuos domiciliarios que no son reciclables”.

“El año pasado comenzamos a utilizar una metodología que nos facilitaron desde Nación para el diseño de políticas participativas y junto con Comercio e Industria hicimos un ‘Ideatón’, en el que participaron comerciantes, vecinos y otros actores de la sociedad. Allí hablamos de la problemática de los residuos, evaluamos distintas posibilidades y surgió la idea de colocar estos contenedores”, detalló la funcionaria.

En otro orden, recordó que en la zona céntrica también existe una estación verde (sobre calle Hipólito Yrigoyen), en la que los comerciantes pueden depositar los cartones para luego ser reciclados.

Por su parte, Mauro Echevarne, representante de la Sociedad Comercio e Industria, expresó su satisfacción por el trabajo mancomunado que llevan adelante con el Ejecutivo y manifestó: “Es importante que podamos trabajar juntos, que cada cual escuche las inquietudes de los demás para poder dar solución a estas problemáticas que nos afectan a todos”.

“El centro no contaba con espacios contenedores, ya que los cestos estaban preparados para residuos pequeños de transeúntes y no para la basura que generan los locales y los edificios de vecinos. Así que esta puede ser una salida que mejora lo que hoy hay”.

“Es un nuevo proyecto que vamos a probar y a hacer toda la fuerza para funcione, para que mejore la estética y para que el centro sea un lugar más agradable”, agregó y recordó que “la basura es responsabilidad de todos”.