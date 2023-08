Cinco diferencias de ChatGPT entre su versión web y en Android

Desde agosto de 2023, ChatGPT habilitó el acceso a su aplicación para dispositivos Android, por lo que ya es posible interactuar con la inteligencia artificial sin necesidad de ingresar a la página web.

Aunque a nivel general es la misma plataforma y permite hacer todo igual, hay ligeras diferencias que cambian la experiencia en cada una de las versiones, que siguen siendo gratuitas.

Tras probar la aplicación de la IA de OpenAI durante unos días, traemos las diferencias más destacadas entre la app para celulares y tablets con la versión web desde la que se puede acceder en computadores.

Interfaz

Esta es la diferencia más evidente de todas. La versión de navegador cuenta con una plataforma más compleja y con divisiones claras, ya que es posible usarla con un mouse. Pero en el caso de la aplicación, el diseño de ChatGPT es más simple. Siempre se va a abrir con el chat en primer lugar y en la parte superior estarán las opciones y configuraciones.

Por ejemplo, al lado izquierdo están las conversaciones previas y ajustes, mientras que en el costado derecho se puede borrar la conversación, cambiarle el nombre o iniciar un nuevo chat.

Formas de interactuar

En la versión web todo se hace con el ratón y el teclado, algo que no es posible en celulares. Por eso la aplicación aprovecha gestos que se han hecho comunes en otras plataformas.

Para copiar un texto es necesario mantener oprimido el contenido generado por ChatGPT y ahí se desplegará un menú para ver diferentes opciones, entre las que se encuentra esa. El resto de funciones que se ven son la que permite calificar la respuesta y la que da la opción de generar una nueva. Además, vemos una diferencia importante frente a la versión de navegador y es la inclusión de la herramienta Selec Text. Al seleccionarla abrirá una nueva ventana con la respuesta y ahí es posible seleccionar frases o párrafos específicos del contenido creado.

Dictado por voz

Esta es una de las novedades más destacadas de la aplicación para Android. Desde la plataforma es posible hacer las solicitudes a la inteligencia artificial con texto, pero también activando el micrófono y dando las indicaciones por voz.

Esta opción permite que más usuarios puedan acceder a ella y que en algunos casos sea más sencillo dar las instrucciones. Algo que no tiene la página web.

Sugerencias de contenido

Así como el dictado de voz es un punto a favor de la app móvil, también hay uno negativo: no hay sugerencias de contenido. Ahora ChatGPT, al crear un nuevo chat, da una serie de opciones para que los usuarios comiencen a interactuar y conozcan cómo funciona la IA. Además, al generar una respuesta genera sugerencias de cómo seguir realizando peticiones.

Esta es una función nueva, que llegó al mismo tiempo que la aplicación para Android, por lo que es posible que por eso en celulares aún no esté disponible.

ChatGPT no sabe de su existencia

Finalmente, al preguntarle a la aplicación cuáles son las diferencias que tiene con la versión web, generó una respuesta adecuada indicando que tiene cambios en la interfaz y puede ser que en algunas funciones.

Todo lo contrario sucedió con la versión web, que al preguntarle por la aplicación aseguró que no tenía conocimiento de ella y que OpenAI no había desarrollado ninguna, porque en sus datos hasta 2021 no tenía esa información.

Es curioso que aunque ambas plataformas funcionan con el mismo modelo, una sí sabe de la existencia de la aplicación y otra no, aunque eso no afecta en su rendimiento.