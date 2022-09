Cómo proteger una computadora nueva de ciberataques

Tal vez una de las experiencias que más disfrutan los usuarios de tecnología es estrenar un dispositivo, pero esa emoción debe ir acompañada de seguridad una vez se encienda por primera vez la computadora.

Cuando se ingresa al navegador sin sistemas de protección instalados en el computador se pueden filtrar malwares que intervienen las cuentas de correos electrónicos o bien, el dispositivo podría ser usado como minero de criptomonedas.

El mundo virtual al igual que el real está lleno de peligros, pero no por ello se debe evitar hacer uso de internet por ejemplo, solo es necesario contar con algunas precauciones de seguridad, de la misma forma que alguien lo haría cuando sale de su hogar.

Estos son los mejores consejos de seguridad para evitar ataques cibernéticos en computadoras nuevas:

1. Aplicar actualizaciones automáticas al sistemas operativo ya que de esta manera se renuevan o refuerzan los sellos de seguridad que Apple o Microsoft aplican a sus dispositivos.

Algunas veces los sistemas operativos pueden salir al mercado con vulnerabilidades que se han dejado pasar, pero cuando las identifican, los desarrolladores trabajan rápidamente en la implementación de nuevos escudos de seguridad que presentan al usuario como una actualización nueva, por ello es importante no dejar pasar ninguna.

2. Eliminar las aplicaciones de relleno que vienen preinstaladas en los computadores y más allá de cumplir con alguna función, reducen el rendimiento del equipo, estos programas se conocen como bloatware. Cuando se eliminan este tipo de softwares del sistema, se reducen las vulnerabilidades que podrían ser identificadas por los ciberatacantes.

3. Tal vez la recomendación más obvia sea instalar un antivirus en el computador nuevo, sin embargo, no son pocos los casos de usuarios que han recibido pruebas gratuitas por 30 días de algún software de seguridad, pero después de este tiempo el sistema deja de estar activo en el equipo y se olvida renovar la compra del programa. Así mismo, es indispensable estar pendiente de la fecha de caducidad del periodo de prueba del antivirus para hacer inmediatamente la compra de la suscripción por un año o el tiempo indicado por la empresa, de esta manera el ordenador no pasaría un solo día desprotegido.

4.Como acto preventivo, se deberían realizar copias de seguridad de la información contenida en la computadora, y mucho mejor si es en una memoria externa para no depender de almacenamientos en la nube que también puedan ser intervenidos por criminales cibernéticos.

5. Configurar las secciones de privacidad y seguridad del navegador instalado, como también mantenerlo actualizado a su última versión. También puede ser de gran utilidad instalar extensiones de ciberseguridad que ayuden a bloquear publicidad invasiva o el acceso a sitios web sospechosos, muchas de estas aplicaciones para navegadores son ofrecidas por las mismas compañías de antivirus.

6. Hacer uso de aplicaciones de autenticación para agregarle un sistema de seguridad más a las plataformas que puedan almacenar información sensible como las cuentas de correos electrónicos. Una de estas aplicaciones es Google Authenticator para mantener protegidas las cuentas de gmail

7. Descargar únicamente aplicaciones legítimas y evitar todo tipo de archivos de dudosa procedencia como los juegos piratas que podrían contener virus informáticos. Además, puede que se haya tenido la suerte de no descargar ningún virus en el dispositivo cuando se intentó instalar un juego pirata, pero posiblemente el título no funcionará correctamente, nunca abrirá, estará incompleto o no será compatible con el sistema operativo de la computadora.