Qué tan difícil es emprender en tecnología

La startup Truora ha lanzado la segunda entrega de sus podcast, en los que los fundadores de la compañía cuentan su experiencia emprendiendo en la industria de la tecnología, además de regalarle consejos a los oyentes que están considerando empezar su propio proyecto.

Con el motivo de esta segunda temporada del “Universo de Truora, historia de una startup” que ya se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts y Deezer, el cofundador de la empresa, Daniel Bilbao, comenta que tal vez uno de los aspectos más difíciles al desenvolverse como emprendedor del sector tecnológico es tomar decisiones importantes para el negocio, ya que siempre habrá que escoger entre dos caminos o a lo mejor más. Daniel también indica que iniciar una startup no es algo fácil y por ende, no es para todos, por lo que resulta importante evaluar las destrezas y los proyectos de vida antes de embarcarse en un proyecto de esta envergadura porque tomará tiempo llegar a buen puerto.

Por otro lado, el cofundador de Truora indica que el ecosistema de las startups tecnológicas ha cambiado, especialmente en América Latina, por lo que resulta de gran ayuda conocer las experiencias de personas que ya han iniciado proyectos en este sector por medio de podcasts como el de su startup. No obstante, también existen otros contenidos similares en las diferentes plataformas de streaming como YouTube, que ayudaría a darle pistas al espectador sobre la vivencia de emprender con un desarrollo tecnológico.

Daniel también cuenta, que estos podcasts son para las personas que están considerando iniciar en el mundo de las startups tecnológicas, como un blog de viajes para alguien próximo a dirigirse a un destino a vacacionar. Es decir, que podrá conocer más sobre lo que ocurre al interior de este tipo de empresas. Cúal es la habilidad más importante que debería tener alguien que sueñe con crear su propio proyecto tecnológico.

Un emprendedor del ecosistema tech no debe perder nunca el interés por aprender y adquirir nuevos conocimientos, pues este es un sector que constantemente se está actualizando, lo que brinda la oportunidad de descubrir nuevos aspectos que le puedan servir no solo al negocio sino al emprendedor. Otro consejo es dejar de preocuparse por recibir el reconocimiento de la sociedad y el sector ya que finalmente, no es importante adornar la empresa con premios y reconocimientos. Por el contrario, lo prioritario es enfocarse en el desarrollo del proyecto y cómo este solucionará las necesidades de los clientes.

Ante la pregunta de si es determinante contar con un monto de dinero que permita financiar el proyecto del emprendedor, como por ejemplo una herencia, el vocero responde que si es el caso, no está de más contar con ventajas como apoyo financiero de familiares o contactos, sin embargo, lo más importante para abrirse paso en el negocio es conocer sobre códigos, por lo que invita a los interesados a aprender sobre programación. No obstante, en los podcasts también se han abordado temas sobre cómo conseguir financiamiento y levantar capital, ya que normalmente es uno de las mayores interrogantes de los espectadores.

Finalmente, señala que este tipo de contenido es de gran ayuda para quienes buscan sacar adelante una startup, ya que son personas que suelen trabajar en solitario porque no son entendidas cuando hablan de sus propósitos. Aprovechando el lanzamiento de la segunda entrega de los podcast, la compañía ha creado un concurso para los oyentes, donde el ganador viajará con todos los gastos pagos a la reunión anual de Truora llamada “BigBang”, donde se discuten temas relacionados con tecnología y negocios.