Ciberataques: trabajar en casa puede ser un peligro

A partir de la pandemia, un gran número de personas trasladó su lugar de trabajo -a tiempo completo o algunos días de la semana- al escritorio de su casa, a la cocina e incluso al dormitorio, en algunos momentos de día. Pero esta rápida transición del trabajo presencial en la oficina al teletrabajo desde hogar, no siempre se ha visto acompañada de medidas de ciberseguridad adecuadas, según los expertos. “Los trabajadores se fueron a casa sin estar preparados, lo que creó una situación ideal para los ciberdelincuentes”, explica Helena Rifà, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación (EIMT) de la Universitat Oberta de Catalunya. El docente Jordi Serra, también de los EIMT, coincide con Rifà y considera que en nuestras casas “estamos más distraídos y somos más vulnerables” y, por lo tanto, “estamos peor protegidos”. “Al trabajar desde casa no somos tan conscientes de que los dispositivos o la PC que utilizamos quizá no tienen instalado el software necesario, como antivirus o cortafuegos, para proteger el sistema, como sucede cuando trabajamos con los equipos de la empresa en la oficina”, explica . “En casa a veces nos dejamos llevar por la confianza, estando menos atentos, distraídos o pensando en otras cosas, al trabajar con los mismos equipos que usamos para navegar y buscar información, o al abrir los posibles correos maliciosos, que pueden enviarnos ciberdelicuentes que se hacen pasar por una persona u organización”, añade.

RED DOMÉSTICA, EN LA MIRA

Aunque muchos trabajadores han vuelto a las oficinas, a diario o algunas jornadas de la semana, en la modalidad de trabajo híbrido (presencial y online) es necesario “minimizar los riesgos en los domicilios e incluir barreras en ordenadores, ‘tablets’, móviles o electrodomésticos inteligentes para evitar ataques”, exponen los expertos de la UOC. Durante la pandemia, muchas personas crearon numerosas cuentas adicionales, en páginas web de entretenimiento o de compras y la mayoría reutilizó las contraseñas que ya tenía, lo cual aumentó el riesgo de introducir virus informáticos o ‘malware (programas maliciosos), según esta misma fuente. “Las tabletas electrónicas y los teléfonos móviles son puntos de entrada de problemas, igual de vulnerables o más que un ordenador de mesa o PC”, advierte Serra, que remarca que los atacantes aprovechan los momentos en los que ‘bajamos la guardia’ para entrar en nuestro sistema doméstico. “La comodidad a veces es amiga de la ciberdelincuencia: es difícil que alguien tenga un antivirus instalado en el móvil, lo cual facilita que sufra ataques”, comenta Rifà. Los expertos de la UOC ofrecen algunas recomendaciones básicas para cuidar la seguridad virtual de nuestra casa y evitar ciberataques, bajo el lema de “piensa antes de hacer clic”.

PROTEGER TODOS LOS DISPOSITIVOS

Aunque casi todos los programas maliciosos actuales se crean para atacar móviles, es aconsejable proteger todos los dispositivos con los que nos conectamos a internet: desde el ordenador personal hasta un electrodoméstico que se conecta a la red, así como el ‘smartphone’ o una ‘tablet’, advierte Serra. Además, la profesora Rifà considera esencial hacer copias de seguridad, actualizar el “software” periódicamente y tener bloqueados los dispositivos con contraseña o clave PIN, para evitar el acceso de in Aunque “no nos protegen al 100 por ciento, hay que instalar antivirus porque detectan los virus ya conocidos, con lo que buena parte de los ataques serán reconocidos y detenidos”, señala Serra.