Un panorama alentador para la escena femenina de League of Legends

Las mujeres siempre han ocupado roles fundamentales en el mundo de los esports, pero en cuanto al competitivo y la posibilidad de perseguir carreras como jugadoras profesionales, aún queda mucho terreno por recorrer. Existen casos como el de Scarlett, campeona del IEM Major de Starcraft II, que levantó el gran trofeo del campeonato mundial de Hearthstone; pero la realidad es que la mayoría de jugadores profesionales de esports son hombres. Este es un hecho que poco a poco está cambiando, con más competencias dedicadas para el desarrollo del ecosistema femenino.

Durante la rueda de prensa que se brindó en la previa del comienzo de la LLA, se preguntó cómo atraer más público femenino y mejorar la representación en la Liga Latinoamericana, ante la falta de un circuito o incentivo de competencia exclusivo para mujeres. Martín Blaquier, mánager del sector esports de Latam en Riot Games hizo referencia a lo sucedido con Valorant Game Changers, el nuevo circuito del shooter que sugiere un futuro alentador: “Estamos aprendiendo, estamos viendo cómo podemos llevar esa misma mentalidad y ese mismo ecosistema al mundo de League of Legends”.

Blaquier remarcó que el primer Stage de Valorant, que vio a KRÜ Esports y a Skull Cracker Clan como campeonas del sur y del norte respectivamente, superó por completo sus expectativas: “Tuvo un alcance muy por encima de lo que teníamos planeado”. La primera edición del circuito 2022 no solo contó con más de 50 equipos y 250 jugadoras anotadas entre LAS y LAN, sino que atrajo una gran cantidad de seguidores que apoyaron a los participantes y contó con transmisiones de los canales oficiales de Valorant Con ese impacto en mente, Martín habló con optimismo sobre el ecosistema de League of Legends: “Esperen noticias en el futuro cercano. Lo estamos viendo y sabemos que hay una oportunidad gigantesca por ese lado”.

En Latinoamérica, puntualmente, existen precedentes como el de Isurus Female, Isurus Academy, KLG Femenil y Globant Emerald Team, como organizaciones que integraron rosters mixtos o solo de mujeres; así como iniciativas como Doomfire Valkyria, con competencias que dan lugar al desarrollo de jugadoras de League of Legends. Pero, en el caso de los proyectos de equipo, no continúan vigentes o vinculados a las organizaciones y en el caso de GET, las jugadoras Epika y Valuxitax no fueron presentadas como parte de la escuadra que competirá en la Liga Latinoamericana, pero continúan junto a la organización.

Se anticipa un panorama alentador para el futuro competitivo femenino de League of Legends. En el caso de Valorant, comenzó con eventos puntuales en 2021. ESL también presentó su circuito fem de CSGO, GGFORALL, que llegará a Europa, Norteamérica y Sudamérica en los próximos meses. El impulso que generó el FPS de Riot Games tanto en su competencia como en sus otros ecosistemas motiva a seguir de cerca el impulso que podría llegar próximamente al MOBA.

