Ahora se pueden escuchar los audios de Whatsapp antes de enviarlos

La aplicación de mensajería instantánea se ha actualizado con una novedosa función, pues aunque ya estaba disponible para los usuarios de la versión Beta, ahora todas las personas podrán reproducir las notas de voz antes de enviarlas.

Esta actualización en los mensajes de voz está disponible para los usuarios de iOS y Android, por lo que no necesitará de ninguna aplicación de terceros, tan solo deberá tener la aplicación de Whatsapp actualizada a su última versión.

Hace unos días Whatsapp había ya había anunciado una nueva interfaz de visualización de los audios, sin embargo, ahora esta grabación se podrá pausar y re-escuchar antes de enviarse, con el fin de que las personas se aseguren que quieren enviar ese mensaje.

Aunque el proceso de grabación no sufrió ningún cambio, para hacer uso de esta nueva función deberemos deslizar hacia arriba cuando estemos grabando la nota de voz para así bloquear el micrófono.

Cuando hayamos deslizado hacia arriba, aparecerá un nuevo recuadro que dará la posibilidad de parar el audio, es a partir de aquí que se tendrá acceso a la previsualización del mensaje de voz, el cual podrá escuchar las veces que quiera antes de enviarlo. En caso de que al escuchar el mensaje no lo queramos enviar, basta con dar click en el ícono de papelera para eliminarlo.

A pesar de que es una función sencilla, era ya bastante esperada por la comunidad de usuarios; sin embargo no es la única que ha sido lanzada recientemente por la compañía.

Whatsapp ha implementado una nueva función de privacidad que oculta su conexión y ayuda a mantenerlo en un modo “invisible” frente a las personas que usted no tiene guardadas en su lista de contactos. La aplicación de Meta ha habilitado una nueva característica de seguridad mediante la cual el estado de un usuario, ya sea que esté “en línea” o no, y la última vez que inició sesión, no puedan ser comprobados por una persona con la que nunca se haya mantenido una conversación previamente, según Wabetainfo.

Hasta la fecha, ya sea que los usuarios hayan limitado o no su configuración de privacidad sobre su conexión, las aplicaciones y sitios web de terceros aún podían acceder a la información, como WaStat, WaTools o ChatWatch.

“Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conocés y con la que no has chateado puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en Whatsapp. Esto no cambiará nada entre tu y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes”, menciona Whatsapp a través de su soporte técnico.

