Facebook, Instagram y Whatsapp volvieron a funcionar tras el mayor apagón de su historia

Tras siete horas de apagón, pasadas las 19:00 de la Argentina, las redes sociales Facebook e Instagram comenzaron a funcionar y actualizar sus contenidos, mientras que el servicio de mensajería Whatsapp demoró unos minutos más hasta que reanudó su servicio.

De acuerdo con la información del sitio Downdetector, que monitorea el estado de los sitios y redes sociales más populares, el incidente que afectó a las tres plataformas propiedad de Mark Zuckerberg comenzó a las 12.15 (hora argentina) y el alcance fue global.

WhatsApp no se podía conectar al servidor: los mensajes quedaban trabados, mientras que desde la versión web aparecía el mensaje que hace referencia a que la url no se puede comunicar con el teléfono.

Facebook no logró establecer conexión de ningún tipo ni actualizar el inicio. La falla también afectó a Messenger, la plataforma de mensajería de esa red social.

En tanto, en Instagram, un cartel avisaba que "no se puede actualizar el feed", mientras que a algunos usuarios ni siquiera les cargaban las últimas publicaciones ni historias.

“Somos conscientes que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicación de Facebook. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, indicó Facebook en su cuenta de Twitter. El mensaje fue replicado por los perfiles oficiales de Instagram y WhatsApp.

Si bien esas tres plataformas pertenecen a la misma empresa, otras redes sociales y mensajerías, como Twitter, Snapcaht y Telegram, sufrieron también problemas, aunque menores.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.