Windows 11, se abre una nueva “ventana”

Microsoft confirmó ayer que el Windows 11, la versión más nueva de su sistema operativo (SO) -el más utilizado en el mundo, incluida la Argentina-, estará disponible a partir del próximo 5 de octubre. En esta fecha, la compañía comenzará el despliegue gradual a través de una actualización gratuita, que llegará a los ordenadores con Windows 10 que cumplan con los requisitos necesarios. Este es un aspecto clave, porque en caso de no contar con los requerimientos exigidos, la computadora no recibirá el SO. Windows 11 también podrá obtenerse preinstalado en una amplia variedad de ordenadores nuevos, en una movida para avanzar hacia generaciones más modernas de equipos. En el sitio oficial de Microsoft se detallan los siguientes requisitos mínimo para que Windows 11 pueda correr. Y se sobreentiende que si se cuenta con una PC mucho más poderosa, el sistema operativo funcionará con mayor fluidez.



REQUERIMIENTOS DE SISTEMA

- Procesador: 1 gigahercio (GHz) o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador compatible de 64 bits o sistema en un chip (SoC).

- RAM: 4 gigabytes (GB) - Almacenamiento: 64 GB o más (las subsiguientes actualizaciones irán requiriendo mayor espacio).

- Firmware del sistema: UEFI, capacidad de arranque seguro.

- TPM: Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0.

- Tarjeta gráfica: compatible con DirectX 12 o posterior con controlador WDDM 2.0.

- Monitor: Pantalla de alta definición (720p) de más de 9 “en diagonal, 8 bits por canal de color.

- Conexión a Internet y cuentas de Microsoft: para todas las ediciones de Windows 11 se requiere acceso a Internet para realizar actualizaciones y para descargar y aprovechar algunas funciones. Se requiere una cuenta de Microsoft para algunas funciones.



Microsoft indica puntualmente que “si su dispositivo no cumple con estos requisitos, es posible que no pueda instalar Windows 11 en su dispositivo y quizás desee considerar comprar una nueva PC”. Y agrega que “si no está seguro de si su PC cumple con estos requisitos, puede consultar con el fabricante de equipos originales de su PC o, si su dispositivo ya ejecuta Windows 10, puede usar la aplicación PC Health Check para evaluar la compatibilidad”. Esta aplicación hace un chequeo de nuestra PC y permite determinar si es compatible o no con el sistema.



FUNCIONES OBSOLETAS

Al actualizar a Windows 11 desde Windows 10 o al instalar una actualización de Windows 11, algunas funciones pueden quedar obsoletas o eliminarse: - Cortana ya no se incluirá en la primera experiencia de arranque ni se anclará a la barra de tareas.

- El fondo de escritorio no se puede desplazar hacia o desde el dispositivo cuando se inicia sesión con una cuenta de Microsoft.

- Internet Explorer está desactivado. Microsoft Edge es el reemplazo recomendado e incluye el modo IE, que puede ser útil en ciertos escenarios.

- Se elimina el panel de entrada matemática. Y Math Recognizer se instalará a pedido e incluye el reconocimiento y el control de entrada matemática.

- News & Interests cambia. Se ha agregado una nueva funcionalidad que se puede encontrar haciendo clic en el ícono de Widgets en la barra de tareas.

- El estado rápido de la pantalla de bloqueo y la configuración asociada se eliminan.

- El modo S solo está disponible ahora para la edición Windows 11 Home.

- El inicio cambia significativamente en Windows 11, incluidas las siguientes eliminaciones y obsolescencias clave: los grupos con nombre y las carpetas de aplicaciones ya no son compatibles y el diseño no se puede cambiar de tamaño actualmente; las aplicaciones y los sitios anclados no se migrarán al actualizar desde Windows 10; Live Tiles ya no está disponible; se elimina el modo tableta y se incluyen nuevas funciones y capacidades para las posturas de conexión y desconexión del teclado.



- La funcionalidad de la barra de tareas se cambia incluyendo: las personas ya no están presentes en la barra de tareas; es posible que algunos iconos ya no aparezcan en la bandeja del sistema (bandeja del sistema) para dispositivos actualizados, incluidas personalizaciones anteriores; la alineación con la parte inferior de la pantalla es la única ubicación permitida.

- Las aplicaciones ya no pueden personalizar áreas de la barra de tareas. Se elimina la línea de tiempo. Algunas funciones similares están disponibles en Microsoft Edge.

- El teclado táctil ya no acoplará ni desacoplará los diseños del teclado en tamaños de pantalla de 18 pulgadas o más.

- Las siguientes aplicaciones no se eliminarán en la actualización, pero ya no se instalarán en dispositivos nuevos o cuando se realice una instalación limpia de Windows 11. Están disponibles para descargar desde la Tienda: Visor 3D; OneNote para Windows 10; Pintar 3D y Skype.