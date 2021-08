Instagram: por qué será obligatorio compartir la fecha de cumpleaños con esta aplicación

Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más importantes del mundo, debido a la interactividad que ofrece a sus usuarios, basada en la publicación de fotografías y videos dentro de la plataforma. De hecho, cuando alguien menciona la palabra foto o imagen es inevitable pensar de forma inmediata en esta aplicación propiedad de Facebook.

Sin embargo, tal como ocurre en toda gran red social, los peligros, especialmente para los menores de edad, no son ajenos dentro de Instagram, por lo que en los últimos meses esta empresa ha decidido establecer algunas herramientas y opciones con las cuales cuidar a sus usuarios “más pequeños”.

Por ejemplo, a finales del pasado mes de julio, esta app anunció que todo adolescente menor de 16 años que cree una cuenta dentro de su plataforma iniciará su experiencia con un perfil privado de forma predeterminada.



“Ocho de cada diez jóvenes aceptaron la configuración privada predeterminada durante el registro”, explicó Instagram, recordando que, como forma de democratizar la experiencia de los adolescentes en la app, todos los mayores de 13 años tendrán la oportunidad de cambiar la configuración de su cuenta para dejarla pública.

“Para los jóvenes que ya tienen una cuenta pública en Instagram, les mostraremos una notificación destacando los beneficios de una cuenta privada y explicando cómo cambiar su configuración de privacidad. Seguiremos dando a los jóvenes la opción de cambiar a una cuenta pública o mantener pública su cuenta actual si así lo desean”, añade la compañía.

Por otra parte, en marzo también se le apostó a la seguridad y privacidad de esta población, por medio de la restricción de los mensajes directos entre adultos y adolescentes. Así, ningún adulto podrá enviar un mensaje a un menor de edad, si este no lo sigue.

¿Para qué las fechas de cumpleaños?

Siguiendo por esta ruta, este 30 de agosto Instagram anunció que solicitará a todos sus usuarios sus fechas de cumpleaños, con el fin de saber la edad de todas las personas inscritas en esta plataforma y así tener un dato exacto del número de adolescentes que hacen uso de esta red social.

“Primero, comenzaremos a pedirle su cumpleaños cuando abra Instagram. Le mostraremos una notificación varias veces y si no nos ha proporcionado su fecha de nacimiento en un momento determinado, deberá compartirla para seguir usando Instagram. Esta información es necesaria para las nuevas funciones que estamos desarrollando para proteger a los jóvenes”, advirtió Instagram por medio de un comunicado oficial.



Asimismo, para lograr a toda costa que las personas compartan su fecha de nacimiento, Instagram también iniciará una clase de spam en sus publicaciones, colocando una pantalla sobre las imágenes o videos con un mensaje en el que se le solicitará a la persona su cumpleaños antes de poder ver la publicación.

“Estas pantallas no son nuevas y ya las mostramos en publicaciones que pueden ser sensibles o gráficas, pero actualmente no pedimos su cumpleaños cuando vemos estas publicaciones”, explicó Instagram. Por supuesto, este tipo de mensajes no se mostrarán si la persona ya suministró su fecha de cumpleaños anteriormente.



Por último, y sabiendo que muchos adolescentes pueden mentir sobre su edad para no sentir que se “coarta” su libertad, Instagram aseguró que ya se está trabajando en una Inteligencia Artificial (IA) que ayudará a descubrir a los mentirosos dentro de su plataforma.

En conclusión, Instagram está buscando proteger al máximo a los menores de edad dentro de su plataforma, y entiende que es algo que debe hacer por ella misma, pues muchas veces los más jóvenes son incapaces de cuidarse por sí mismos dentro de la web.