Un nuevo modo multidispositivo será lanzado por WhatsApp: de qué trata

WhatsApp quiere mantener su título de “app de mensajería más famosa e importante del mundo”, por medio de una nueva configuración que muchos de sus usuarios estaban esperando.

Desde que la aplicación vio la luz en 2009, ya son más de dos mil millones de personas las que se han registrado a este servicio de mensajería, aunque en los últimos meses ese número se pudo haber detenido o incluso disminuido.

Debido a la polémica que se suscitó alrededor de los nuevos términos y condiciones de WhatsApp y con los que, según rumores no confirmados, la aplicación tendría control total sobre la privacidad de sus usuarios y que usaría esta información para poder lucrarse, muchas personas decidieron no aceptar el contrato que la app les proponía y pasarse a otras opciones como Telegram.

Por esto, para WhatsApp es de suma importancia reconquistar a aquellas personas que abandonaron la app y parece ser que una nueva tecnología en su plataforma podría ser la solución.

Así lo informaron el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de WhatsApp, Will Catchcart, en una entrevista que ofrecieron al medio especializado ‘WABetainfo’, asegurando que la herramienta se llamará “Multidispositivo” y tendrá como objetivo poder usar la cuenta de WhatsApp en varios dispositivos sin necesidad de que el principal se encuentre conectado a internet.

De acuerdo con WABetainfo, la idea nace de la necesidad de contar con los servicios de la app de mensajería sin depender de un dispositivo base y su disponibilidad de estar conectado en la red. Con “multidispositivo”, el usuario podrá vincular hasta cuatro aparatos a la vez, cada uno con total independencia de los otros.

De esta forma, ya no es necesario que el smartphone en el que está instalada la app tenga internet para poder utilizar WhatsApp Web; ni será un impedimento contar con sesiones abiertas en varios computadores u otros dispositivos a la vez.

Asimismo, esta nueva opción permitirá la migración del historial de chat entre Apple (iOS) y cualquier móvil que cuenta con sistema operativo Android.

Por último, los directivos de Facebook y WhatsApp aseguraron que las llamadas de voz y video podrán funcionar en cualquiera de los dispositivos vinculados, aunque como es lógico, el dispositivo escogido tiene que estar conectado a internet.

Dificultades técnicas

Ahora bien, de acuerdo con Facebook, esta herramienta de WhatsApp hace parte de la nueva actualización que estará disponible para los probadores beta, tanto de los sistemas operativos de Apple como de Google, en aproximadamente dos meses.

Esto hace que las funcionalidades aún presenten algunos errores o bugs y que sean un poco limitadas en relación con el objetivo que se quiere alcanzar. Una de estas falencias es la no posibilidad de iniciar sesión en más de un celular a la vez. Así, por el momento, solo será posible que WhatsApp Web, WhatsApp Desktop y Portal compartan la sesión con el celular principal.

No obstante, se espera que en la versión Alpha ya se pueda interconectar en dos smartphones a la vez, o en dispositivos similares como tablets.

Nota: Para poder gozar de todas las opciones, el usuario deberá contar con la actualización más reciente de WhatsApp.