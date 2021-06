Cuando en 1971 Raymond Tomlinson envió el que iba a convertirse en el primer e-mail de la historia no midió el alcance histórico de su acción. Hasta tal punto, que cuando muchos años después lo interrogaron acerca del contenido de aquel primer mensaje dio la más decepcionante de las respuestas: lo había olvidado. Tomlinson envió el mensaje que estaba llamado a revoluc00inar las comunicaciones sin estar conectado a la web, sino a ARPANET, algo así como el embrión de la actual internet.

Fue desde allí que se envió el primer e-mail inaugurando una eraque se extiende todavía hasta hoy, cuando se calcula que a diario se envían envían 320 mil millones de correos electrónicos diarios. Tomlinson, que es considerado el inventor del correo electrónico y que falleció en 2016, fue un licenciado en ingeniería electrónica que trabajaba como ingeniero informático en la empresa contratada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para construir ARPANET.

Ideó el recurso tras considerar que considerar que se trataba de una forma rápida para que los programadores e investigadores de ARPANET se mantuvieran en contacto. Pronto el recurso se hizo accesible a un público masivo

El mismo Tomlinson tomó la decisión de usar el símbolo “@” para separar el nombre del destinatario de su ubicación.

Según contó oportunamente el creador del e-mail, el primer correo electrónico fue enviado a una computadora que estaba en la misma habitación que él para poder verificar si el software funcionaba. Si bien Toomlinson indicó que no recordaba el contenido de ese menensaje, porque como todos los mensajes de poriueba pasaron al olvido, alguna vez sostuvo: “Es probable que sea algo como ‘QWERTYUIOP’”, que es la disposición de la línea de teclas más ´a mano´”. Con todo, no fue el propio creador del e-mai, el que inventó el modo de designarlo: llegó muchos años después con la popularización del uso de la web.

El aporte de Tomlinson se considera clave en el desarrollo de las comunicaciones, ya que se convirtió en coautor de RFC-561 en 1973, un estándar que definió varios de los campos de correo electrónico que todavía se usan como el Asunto, la fecha y el remitente (“De”). Cincuenta años después de su creación, el correo electrónico sigue siendo el medio asincrónico de comunicación más usado del planeta, aunque en los ultimos año es y ante el crecimiento de las redes sociales, su uso comenzó a centrarse más en el ámbito laboral.

Así es que desde el mundo de la tecnología se considera que pese a ser ya cincuentón, el correo elecvtrónico sigue siendo un medio joven y le auguran todavía un importante futuro.

El desafío para ese futuro, dicen, es superar sus vulnerabilidades en materia de seguridad que todavía persisten.