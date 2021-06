Instagram revela algunos detalles sobre cómo clasifica, muestra y modera el contenido

“Es difícil confiar en lo que no comprendes”. Así comienza un posteo del blog de Instagram firmado por el director de la red social, Adam Mosseri. Hace referencia al desconocimiento que tienen los usuarios sobre cómo funcionan sus algoritmos, que determinan cada día el contenido que ven las personas.

Mosseri señala que quieren mostrar cómo funciona la red social, ya que existen muchos conceptos errados al respecto, en su opinión. Así, la compañía compartió esta semana el primer posteo de una serie de publicaciones que intentarán arrojar luz sobre cómo funciona la tecnología detrás de Instagram.

“Uno de los principales conceptos erróneos que queremos aclarar es la existencia de ´El algoritmo´. Instagram no tiene un algoritmo que supervise lo que las personas hacen y lo que no ven en la aplicación. Usamos una variedad de algoritmos, clasificadores y procesos, cada uno con su propio propósito”, escribe el director. Queda claro también que, inclusive en ámbitos técnicos o de marketing digital, decir “el algoritmo” es tan solo un símbolo que refiere a la “cocina” detrás de la red social (¿como decir “el Gran Hermano”?)

Desde la compañía explican que, cuando lanzaron la red social en 2010, Instagram se trataba solo de fotos en orden cronológico. Pero a medida que creció la cantidad de usuarios de la red social y las personas empezaron a seguir a más gente (y ser seguidas) se tornó imposible para la mayoría de las personas ver todo.

Según indican, hacia 2016, a las personas les faltaba el 70% de todas sus publicaciones en el Feed, incluida casi la mitad de los posteos de sus contactos cercanos. Por esa razón, la red social comenzó a clasificar las publicaciones en función de lo que lo que (sus algoritmos, entonces) consideraban que les importaba más.

Cada parte de la app (Feed, Explorar, Reels) utiliza su propio algoritmo adaptado a cómo la usan las personas. En este sentido, los usuarios tienden a buscar a sus amigos más cercanos en Historias, pero quieren descubrir algo completamente nuevo en Explorar.

Entonces, las clasificaciones que hace Instagram varían según la sección. Según destacan, el Feed y las Historias son lugares donde las personas desean ver contenido de sus amigos, familiares y sus seres más cercanos. En los algoritmos de clasificación, su funcionamiento se puede dividir en pasos. Así, la red social, primero define el conjunto de cosas que planea clasificar. Por ejemplo, para el Feed y las Historias, son todas las publicaciones recientes compartidas por las personas a las que sigue ese usuario. Sin embargo, hay excepciones, como los anuncios.