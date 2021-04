“Reproducir algo”: la nueva función de Netflix para indecisos

Netflix lanzó hoy su nueva función ‘Reproducir algo’, un nuevo botón con el que sugiere a los usuarios series o películas para ver cuando no se les ocurre nada y las inicia directamente. Con foco en los usuarios indecisos, el algoritmo basa su recomendación en el historial de reproducciones de la persona en la plataforma.

La compañía ha señalado en un comunicado que esta característica “quita trabajo” a los usuarios y está diseñada para ayudar en los momentos en que las personas no quieren o no pueden tomar decisiones o cuando dudan y no se ponen de acuerdo en qué títulos elegir.

Cuando los usuarios eligen esta opción, la plataforma les sugiere series o películas nuevas de su catálogo, pero también les ofrece seguir viendo contenidos que ya habían empezado o que habían añadido a su lista.

El nuevo botón ‘Reproducir algo’ está disponible en tres lugares de la plataforma: debajo del nombre del perfil, en la décima fila de la página de inicio del servicio y en el menú de navegación lateral izquierdo de la plataforma. Asimismo, la nueva función es compatible con la conversión de texto a voz.

Esta función comenzará a activarse hoy a nivel global y empezará a aparecer en la app de televisores y luego, en las aplicaciones de los teléfonos. Si bien hoy se hizo oficial, meses atrás, se había filtrado la existencia de esta nueva función.

En agosto del año pasado, la compañía confirmó que estaba probando una función con un botón con la etiqueta “Reproducción aleatoria” directamente en la pantalla de inicio de Netflix, debajo del ícono de su perfil de usuario. “Esto podría ser una película o programa que estás viendo actualmente, algo que hayas guardado en tu lista o un título similar a algo que ya miraste, dice la compañía”, explicaban.