Usuarios de Facebook podrán pedir la eliminación de “contenido dañino”

La Junta de Supervisión independiente de Facebook anunció que comenzará a aceptar solicitudes de los usuarios para eliminar “contenido dañino”. La medida amplía el mandato de la llamada “corte suprema” de la plataforma, que hasta ahora tenía la tarea de revisar la eliminación de contenidos tanto de Facebook como de Instagram.

La Junta de Supervisión, creada por Facebook para manejar asuntos polémicos sobre contenidos, comenzó a funcionar el año pasado y emitió sus primeros fallos en enero. Las decisiones, que pueden invalidar la gestión de Facebook, son vinculantes. “Permitir que los usuarios pidan la eliminación de contenidos en Facebook es una expansión significativa de las capacidades de la Junta de Supervisión”, dijo Thomas Hughes, director de administración de ese panel.

“La Junta se creó para garantizar que Facebook tome por sí solo menos decisiones sobre temas importantes de contenido y que se tomen mejores decisiones a través de un proceso independiente y transparente que trabaje para salvaguardar los derechos humanos y la libertad de expresión”, señaló. “El anuncio es otro paso hacia esa realización”, agregó. Y llega en momentos en que Facebook y otras plataformas enfrentan una intensa presión para actuar sobre la desinformación y el contenido abusivo, desde noticias falsas relacionadas con las elecciones hasta la divulgación de tratamientos contra el Covid-19 no probados.

Los usuarios que sientan que comentarios, fotos, videos, declaraciones o contenidos compartidos de Facebook e Instagram no deben permanecer en línea podrán apelar al panel para que decida sobre su retirada.

La Junta de Supervisión –cuyos integrantes provienen de varios países e incluyen a juristas, activistas de derechos humanos, periodistas, una Nobel de la Paz y un exprimer ministro danés- establecerá un protocolo que incluye la protección de privacidad para los usuarios que presenten solicitudes de eliminación. Éste será informado próximamente, para que los usuarios estén al tanto del mismo y puedan implementarlo en caso de considerarlo necesario. “Nos complace que la Junta de Supervisión esté expandiendo su alcance e impacto y esperamos sus futuras decisiones y recomendaciones”.

¿JUNTA EDITORIAL?

Emily Bell, directora del Centro Tow de Periodismo Digital de la Universidad de Columbia, consideró que el cambio significa “una escalada muy grande en las atribuciones de la Junta de Supervisión” y podría colocar a Facebook al borde de convertirse en una empresa de medios.

“Esto es lo que hace una empresa de medios impulsada por las noticias, y esto es lo que es Facebook. (Su director ejecutivo, Mark) Zuckerberg no puede hacerlo él mismo, ni tampoco su junta directiva ni sus altos ejecutivos”, dijo Bell en Twitter.

“Así, la Junta de Supervisión se convierte en los hechos en la junta editorial”. Jo Lukito, profesor del Centro de Interacción con los Medios de la Universidad de Texas, dijo que no está claro si Facebook se verá abrumado por una avalancha de solicitudes para eliminar contenidos.

“La Junta de Supervisión de Facebook carece de la infraestructura para manejar lo que probablemente será un gran flujo de casos”, indicó. “Dada la falta de transparencia y consistencia de Facebook cuando trata varios casos de desinformación, no está claro si esta expansión de las atribuciones de la Junta de Supervisión garantizará realmente que la información errónea se elimine sistemáticamente de la plataforma”, agregó.

Un grupo activista que se autodenomina “The Real Facebook Oversight Board” (La Auténtica Junta de Supervisión de Facebook) dijo que con esta medida, Facebook se “lava las manos”.

Al ampliar el alcance de la Junta de Supervisión, “Facebook se lava las manos de las decisiones más difíciles que la propia empresa debería tomar”, estimó el grupo en un comunicado.

La Junta de Supervisión está revisando decenas de miles de casos, incluida la decisión de Facebook de prohibir al expresidente estadounidense Donald Trump.

En un fallo, el panel confirmó la decisión de Facebook de eliminar un video publicado por alguien en los Países Bajos que muestra a un niño pequeño saludando a adultos con la cara pintada de negro, vestido como “Zwarte Piet” (Pedro el negro), una personaje folclórico de la región conocido como compañero de San Nicolás.

“La Junta de Supervisión confirmó la decisión de Facebook después de que una mayoría encontró pruebas suficientes de daño para justificar la remoción”, señaló el panel, afirmando que las imágenes están vinculadas a “estereotipos racistas”.