Mitos y verdades del “modo oscuro” en teléfonos móviles

Es tendencia utilizar los modos oscuros en las aplicaciones desde hace unos años, la realidad es que esta disminución de luz, ayuda al descanso visual. Pero además, estos modos oscuros cumplen una función complementaria, en las pantallas O-Led, estos modos, ahorran batería. Pero esta función, no se cumple cuando el modo oscuro es directo de la aplicación, no se ahorrará batería.

Android 10, ya cuenta con un modo oscuro mejor desarrollado que los anteriores, si bien ya habían lanzadi Android 9 Piecon modo oscuro, este no estaba disponible en todos los teléfonos.

Cómo activarlo en Android 10, Pie y en versiones anteriores.

Cómo activar el modo oscuro en Android 10

Activando el Modo Oscuro en Android, aquí en la configuración de un Pixel. Android 10 ya tiene el modo oscuro implementado de forma nativa, y es muy sencillo activarlo con solo ingresar a ajustes del sistema y buscar el apartado de pantalla “modo oscuro”. Dependiendo el celular, el modo oscuro se encuentra en los ajustes de pantalla de una u otra manera.

O único que hay que hacer es abrir el menú de ajustes del teléfono siguiendo esta ruta:

Ajustes > Pantalla > Tema oscuro.

Los teléfonos y dispositivos con Android One nombran al modo oscuro con el nombre de "Tema oscuro", como si una personalización más del aspecto del teléfono.

Este nombre puede variar según los fabricantes y marcas de los móviles, incluso a veces varían el nombre de las secciones de la configuración del teléfono. Xiaomi, llama al modo oscuro por su nombre, "Modo Oscuro".

Cómo activar el modo oscuro en Android Pie

Acá se presentan dificultades, ya que no todos los teléfonos con Android Pie poseen el modo oscuro en la configuración. Este modo si está presente de forma nativa en todos los teléfonos con Android One o Android Go. En el resto de las marcas, depende de la decisión de la empresa a la hora de implementar esta configuración en el sistema.

Si tenemos un móvil con Android Pie, y cuenta con esta configuración implementada en su configuración, la podemos encontrar en el apartado de Pantalla sin problemas, que se encuentra en el menú de Ajustes.

En Android One, se puede encontrar en:

Ajustes > Pantalla > Avanzado > Tema del dispositivo.

Allí se puede configurar el modo Oscuro, aunque es parcial en su aplicación.

Porder activar el modo oscuro en Pie es una implementación a medias, esto es así porque el sistema pasa los colores claros a oscuros pero no lo aplica a todo el sistema. La barra de ajustes pasa a ser negra, también el fondo del cajón de aplicaciones, pero las notificaciones quedarán con fondo blanco. También la pantalla de bloqueo y la sección de ajustes.

Cómo activar el modo oscuro en Android Oreo y versiones previas

Activando el modo oscuro en Nova Launcher

Las versiones previas al Android Pie como Oreo, Nougat y más antiguas sólo pueden acudir a Apps que permitan adaptar el sistema a estos tonos. Las opciones son varias, pero vayamos con las opciones más sencillas.

En estos celulares podemos optar por utilizar fondos de escritorio oscuros para nuestro teléfono, esto mantendrá al teléfono ahorrando batería si es un celular con pantalla OLED. Esto es muy sencillo, podemos poner de fondo, imágenes oscuras, descargadas de la web o acudiendo a aplicaciones como Darkify o como Pitch Black, especializadas en ofrecernos fondos oscuros. Por ejemplo Pitch Black, un fondo totalmente negro.

Ya existen algunas Apps que tienen modo oscuro pos sí mismas, Twitter e Instagram son ejemplos, aunque pasan la interfaz a grises por lo que aquí no encontraremos ahorro de batería sino sólo reposo para la vista. Este modo oscuro también está presente en algunas aplicaciones de Google.

La verdad sobre el ahorro de energía con el modo oscuro

El modo oscuro y el ahorro de batería van de la mano solamente en los paneles de tipo OLED, bien en los OLED normales como tal o en los AMOLED que trabajan algunos fabricantes, como los Super AMOLED. Entonces recuerda que sólo se podrá ahorrar batería empleando tonos oscuros en el celular, s el panel es O-Led.