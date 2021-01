Facebook limitará la visibilidad del contenido político

Facebook quiere reducir la visibilidad de los contenidos políticos en la red social, motivo por el cual podría realizar cambios en el News Feed y detener las recomendaciones de grupos centrados en cuestiones políticas y sociales.

El CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compartió este miércoles durante la presentación de los resultados correspondientes al cuarto trimestre y el balance de 2020, cuáles son las prioridades de la compañía para 2021.

Esas prioridades incluyen limitar la visibilidad de los contenidos políticos, para lo que podrían modificar el funcionamiento del News Feed, aunque el directivo no ha especificado cómo se haría ni si revisarán lo que consideran que es política, según destacan en el sitio especializado Engadget.

En el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la plataforma detuvo las sugerencias de grupos políticos y sociales, una medida que, según Zuckerberg, podrían hacer permanente, y no solo en ese país.

“La gente no quiere que la política y la lucha se apoderen de su experiencia”, expresó el directivo. También aseguró que estaban comprometidos con la libertad de expresión, y que no querían limitar que los usuarios compartieran sus opiniones políticas. En este sentido, señaló que la empresa respondería a los comentarios que indiquen que ese contenido es “impopular”.

Cómo se predice lo que el usuario quiere ver

El News Feed es el apartado de la red social Facebook donde los usuarios pueden ver nuevos contenidos de su interés, que se muestran en un orden determinado impulsado por un sistema de clasificación de aprendizaje automático.

El sistema de clasificación es un sistema empleado por Facebook para personalizar el contenido de los más de 2.000 millones de usuarios de todo el mundo, con el fin de que lo que vean en el News Feed sea “relevante y significativo”.

Para cada usuario, explica la compañía en su página oficial, hay más de mil potenciales publicaciones. “Hablamos de billones de publicaciones para toda la gente que está en Facebook”, lo que se une a las más de mil señales que se evalúan de cada usuario para determinar lo que es más relevante para cada uno.

“Así que tenemos billones de publicaciones y miles de señales y necesitamos predecir qué quiere ver cada una de las personas en su ‘feed’ de manera instantánea”, señalan desde Facebook. El proceso que lo permite funciona en segundo plano y se carga en “un segundo”.

Siempre se habla del algoritmo de Facebook como el responsable de seleccionar los contenidos que verán los usuarios. Se trata en realidad no de un único algoritmo sino de múltiples capas de modelos aprendizaje automático, como matiza la compañía. Y su función es simple: “Determinar qué publicaciones aparecen en el News Feed y en qué orden, al predecir lo que es más probable que le interese o en lo que se involucre” el usuario.

Para ello, este sistema recopila todas las publicaciones candidatas que se pueden clasificar para una persona determinada, incluidas las publicaciones compartidas por un amigo, un grupo o una página a la que esté conectada y que se hayan realizado desde su último inicio de sesión y no se hayan eliminado.

Cada publicación recibe una puntuación con base en una serie de factores, como pueden ser si la persona en cuestión ha indicado que una publicación merece su tiempo -por ejemplo, en alguna de las encuestas que realidad la red social-, la persona que la ha publicado y la medida en que la publicación coincide con lo que suele ver. Posteriormente, un modelo reduce el conjunto de candidatos a las publicaciones más relevantes, que son unas 500.

Se otorga una puntuación a cada una de esas 500 historias de forma independiente y se ordenan todas ellas según su puntuación. Y por último, se ejecuta el filtro contextual, en el que se añaden características contextuales para asegurar que el News Feed de cada usuario tenga una buena combinación de contenidos.