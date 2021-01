Parler, la red social adonde migraron los seguidores de Trump y ya fue retirada de Google Play

Mientras Twitter suspendió de forma permanente la cuenta de Donald Trump y Facebook e Instagram lo hicieron de forma indefinida, Google anunció ayer que había retirado la aplicación Parler de su tienda de apps por permitir “contenido escandaloso” que podría incitar a la violencia, como lo sucedido días atrás en el Capitolio. Por su parte, Apple ha advertido a esta aplicación que podría ser eliminada de su App Store si no toma medidas para prevenir que sus usuarios planifiquen actividades violentas en su plataforma.

Parler se ha convertido en la red social de los republicanos y seguidores de Trump. “Estamos al tanto de las continuadas publicaciones en la app Parler que busca incitar a la violencia en curso en Estados Unidos”, señaló Google a AFP. Antes de los disturbios en el Capitolio, Parler estaba llena de conversaciones sobre armas y violencia organizada, luego del llamado del presidente Trump para que los partidarios se reunieran allí para respaldar sus afirmaciones de que “le robaron” las elecciones de noviembre.

En una entrevista realizada el miércoles por la noche, desde The New York Times le preguntaron al director ejecutivo de Parler, John Matze, cómo permitía que aparecieran en el sitio esas publicaciones que aparentemente estaban anticipando la violencia y convocando a llevar armas al Capitolio.

“Bueno, para la violencia y la defensa de la violencia, o la violencia específicamente, debe ser una amenaza clara e inminente. Y no sé, he sido testigo de lo que pasó hoy un poco, pero no estoy demasiado metido en las malas hierbas en estas cosas. No he visto mucha actividad ilegal. Quizás ha habido algunos, pero es una minoría de los casos”, respondió Matze.

En noviembre, los “conservadores influencers” hicieron un llamado para unirse a Parler. “Twitter ha ayudado al Partido Demócrata a robarse estas elecciones y ahora todo lo que dice Trump está siendo silenciado. Dile a todos tus conocidos que se pongan en contacto con Parler”, le dijo a sus más de 687.000 seguidores en Parler la activista de extrema derecha Laura Loomer (también suspendida años atrás en Twitter y Facebook por violar sus reglas).