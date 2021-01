WhatsApp ofrecerá una versión para probar la función multidispositivo

WhatsApp está trabajando en una función que le permite usar la cuenta de WhatsApp en múltiples dispositivos al mismo tiempo, sin requerir una conexión activa a Internet en el dispositivo principal.

Hace tiempo que se viene anticipando la llegada de esta función, pero la verdadera novedad es que ya comenzó a trabajar en la opción para ofrecer la beta para WhatsApp web para que algunos usuarios puedan comenzar a utilizar. La función todavía no está disponible pero desde el sitio especializado WABetaInfo adelantaron una vista previa.

Cuando WhatsApp esté listo para ofrecer una Web Beta pública de WhatsApp, en la configuración Web / Escritorio de WhatsApp (en WhatsApp para Android), habrá una nueva opción para unirse a la beta.

Como se trata de una versión en desarrollo y aún no está lista para usar, es posible que algunas funciones no estén disponibles, como por ejemplo la posibilidad de silenciar, archivar y eliminar chats. Son todas herramientas que seguramente se habilitarán en la versión final.

La posibilidad de usar un mismo perfil en diferentes dispositivos es una de las novedades más esperadas en el servicio de mensajería que en el año que pasó sumó una gran cantidad de novedades. Aquí, algunas de las más destacadas:

Herramienta para gestionar espacio: WhatsApp rediseñó su herramienta de gestión de almacenamiento para que los usuarios puedan identificar, revisar y borrar de forma masiva los contenidos con el objetivo de liberar memoria del teléfono. El servicio de mensajería ya ofrecía una herramienta para gestionar espacio y liberar contenido. La novedad es que esta herramienta se optimizó, como se mencionó anteriormente, para ofrecer sugerencias y permitir eliminar contenido por bloques, de manera más efectiva y sencilla.

Mensajes temporales: cuando se activa esta opción, los chats desaparecen automáticamente trascurridos 7 días de haber sido enviados. Esta herramienta se puede usar tanto en diálogos privados como grupales. En el caso de las conversaciones privadas, cualquiera de las dos personas puede activar o desactivar los mensajes temporales. En los grupos, solo quienes los administren tendrán el control para hacerlo.

Para activar esta alternativa, hay que abrir la conversación, tocar el nombre del contacto, luego “Mensajes temporales”, después luego “Continuar”, y finalmente, “Activados”. Para desactivar la opción hay que volver a repetir estos pasos pero presionar “Desactivados”.

Videollamadas de hasta 50 personas: primero aumentó de 4 a 8 el límite de usuarios que se pueden conectar por medio de videollamadas dentro del servicio. Luego sumó una nueva opción que permite utilizar esta función con hasta 50 usuarios. En este último caso es necesario contar también con una cuenta en Messenger Rooms de Facebook. La plataforma de mensajería incluye una herramienta que permite redirigir al usuario a Messenger cuando quiera realizar comunicaciones con tanta gente en simultáneo.