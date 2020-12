Apple eliminó una aplicación que promovía fiestas clandestinas durante la pandemia

Apple eliminó una aplicación de iOS llamada Vybe Together que promovía fiestas privadas durante la pandemia de COVID-19. También se eliminó su cuenta en TikTok.

Vybe Together se promocionaba, tanto en sus sitio web como en las redes, como un lugar para organizar y asistir a fiestas clandestinas, usando el eslogan “Saca a a relucir tu rebeldía. Enciende tu fiesta “.

La app les pedía a los usuarios que enviaran un perfil antes de registrarse en el servicio. El proceso de solicitud implicaba enviar el perfil de Instagram del solicitante.

La aplicación permitía crear solamente eventos privados. Los usuarios podían solicitar invitaciones a los eventos creados pero para poder asistir tenían que ser aprobados por los anfitriones.

Una vez en la lista de invitados, los usuarios recibían detalles de la ubicación dos horas antes de la hora de inicio del evento.

La página de preguntas frecuentes de Vybe Together, ahora eliminada, daba cuenta del riesgo de la pandemia, pero aclaraba que la aplicación había sido diseñada para facilitar “pequeñas reuniones” y no “grandes fiestas”.

Cabe señalar que en las reuniones pequeñas también se puede propagar el COVID-19, de ahí que sea importante también en esos encuentros respetar las medidas de seguridad recomendadas como que haya ventilación, utilizar barbijo y mantenerse a una distancia mínima de entre 1,5 y 2 metros.

La app promocionaba la posibilidad de hacer “reuniones todos los fines de semana”, y también promocionaba la “Vybe House” para el evento musical 2021 Zamna Festival en Tulum, México, según se menciona en un artículo de The Verge.