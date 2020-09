YouTube: qué tiene en cuenta la plataforma para eliminar videos

Entre abril y junio de 2020 YouTube eliminó 11.401.696 videos de su plataforma, según informó la emprea en su último Informe de Transparencia. Un número elevado aunque para tener más precisión sobre el impacto en este sitio hay que incluir ciertos datos de contexto, como que se suben 500 horas de video por minuto a YouTube, una paltaforma que cuenta con 2000 millones de usuarios mensuales registrados, que consumen mil millones de horas de videos cada día.

El contenido problemático representa una fracción del 1% del contenido de YouTube, en tanto que el consumo de contenido dudoso o videos de desinformación que proviene de las recomendaciones de la plataforma está significativamente por debajo del 1% y se trabaja constantemente para reducir esto aún más, según la compañía.

La pregunta es: ¿cuál es el criterio que tiene YouTube para decidir qué se elimina y qué persiste en este universo digital? YouTube busca limitar el contenido dañino y, a la vez, preservar su esencia como plataforma abierta, según explicaron en una conferencia virtual.

YouTube basa su política de responsabilidad en cuatro pilares, que consisten en: a) remover todo el contenido que viole las políticas de la comunidad; b) reducir la proliferación de contenido dudoso, que no viola las políticas, pero tampoco es de buena calidad; c) elevar el contenido de calidad y las voces autorizadas y d) premiar el contenido que está a la altura o supera los estándares de YouTube a través de la monetización.

Las normas de la comunidad

Entonces, ¿qué videos se eliminan? Los que infringen las normas de la comunidad, que se mencionan en su sitio y se enumeran a continuación:

Desnudos o contenido sexual: no se permite pornografía ni contenido sexualmente explícito.

Contenido dañino o peligroso: hace referencia a contendio que incite a las personas, especialmente niños, a realizar acciones que puedan provocarles lesiones graves. “Es posible que, en función de su gravedad, incluyamos restricciones de edad o retiremos los videos que muestren acciones peligrosas o dañinas”, se menciona en el texto.

Contenido de incitación al odio: no se permite contenido que promueva o consienta la violencia contra individuos o grupos por motivos de raza u origen étnico, religión, discapacidad, sexo, edad, nacionalidad, condición de veterano de guerra, orientación sexual o identidad de género; ni cuyo fin principal sea incitar al odio por alguna de dichas causas.

El año pasado, se actualizaron los lineamientos referidos a Políticas de Odio y Acoso para eliminar rápidamente cualquier contenido que las transgrede. Esos cambios, que surgieron del trabajo conjunto con varios expertos, permitieron definir mejor los criterios que permiten remover un video:

Remover contenido supremacista: se eliminará todo aquel contenido que declare que una raza, religión u otro grupo es superior a otro para justificar la discriminación, aunque no llame explícitamente a la violencia. Esto incluiría, por ejemplo, videos que afirmen que ciertas comunidades minoritarias están “enfermas / propagan enfermedades”.

Quitar acusaciones de inferioridad: no se permitirá alegar que otros son mental o físicamente inferiores cuando se describan estos atributos como una enfermedad, una deficiencia o como justificación de la subyugación. Esto incluiría los videos que contengan contenido conspirativo contra la comunidad LGTBQ, asociándolo a la pedofilia.

Añadir nuevos grupos protegidos: se sumó a este grupo a los sobrevivientes de los principales eventos violentos (y sus parientes cercanos), lo que significa que se eliminó el contenido que niega la ocurrencia de estos eventos violentos bien documentados.

Contenido violento o gráfico: no se permite publicar contenido violento o sangriento con el objeto de ser impactante o sensacionalista. En caso de que se vaya a publicar contenido gráfico en un contexto de documental o informativo, hay que asegurarse de proporcionar contexto adecuado y de que no haya excesos.