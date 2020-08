Huawei P40 Pro+, a prueba: así es la vida después de Google

Un usuario busca los servicios de Google en la tienda de aplicaciones de Huawei.

¿Es posible vivir sin Google? El Huawei P40 Pro+, que cuesta 1.399 euros, demuestra que sí. Pero la experiencia aún deja bastante que desear. Como ya sucedía con los últimos modelos de la compañía china (Huawei Mate 30 y Mate Xs), la gama P40 llega sin los Google Mobile Services debido al bloqueo del Gobierno de EEUU. Es decir, sin la tienda de aplicaciones de Google (la Play Store) ni algunas de las aplicaciones más populares de la compañía de Mountain View como Gmail, Google Maps o Youtube.

En su lugar, tiene la AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, en la que también se echan en falta aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Instagram. Esto no quiere decir que no puedan ser descargadas o que sea imposible, por ejemplo, ver vídeos en Youtube. Pero aún así, la experiencia con este terminal va a depender de lo dependiente que uno sea de determinadas apps.

Se ha probado durante varios días el smartphone. Nada más empezar a configurarlo, se sugiere instalar varias aplicaciones populares entre las que están Wallapop, Renfe, Booking, Amazon o Milanuncios. Al buscar aplicaciones en la AppGallery pueden darse diferentes escenarios. Pueden estar disponibles y, por lo tanto, es posible descargarlas directamente desde la tienda de Huawei. Entre estas apps, hay algunas populares como Telegram o TikTok.

En algunos casos, las apps no se pueden descargar directamente desde la tienda pero Huawei facilita que se puedan instalar manualmente y de forma intuitiva mediante archivos APK. Es lo que ocurre por ejemplo con WhatsApp. Al buscar el servicio de mensajería instantánea en la App Gallery, no aparece la aplicación con su logo original. Sí aparece una opción para “descargar la aplicación de WhatsApp.com”.

Es decir, la app no se instala directamente desde la tienda de Huawei. Al pulsar en “obtener”, se abre la web de WhatsApp en el navegador y es posible descargar la aplicación a través de un archivo APK. Para ello, es necesario dar permiso al navegador para instalar aplicaciones. Y Huawei advierte: “La descarga de aplicaciones de fuentes externas puede poner en riesgo sus datos personales y su dispositivo. Si pulsa permitir, usted indica que acepta estos riesgos”.

Además, Huawei cuenta con una opción un poco escondida llamada App Search que aparece al abrir el navegador. Es un repositorio que permite encontrar y descargar más apps populares de este tipo. Por ejemplo, Facebook, Spotify o Instagram. En algunos casos, las aplicaciones se descargan desde las webs oficiales. Por ejemplo, en el de WhatsApp. Pero en otros, como al instalar Amazon Prime Video, Spotify o Netflix, lo hacen desde gestores de aplicaciones externos como APKPure.

Aunque Huawei incluye una opción para detectar posibles riesgos al descargar archivos APK, en algunas ocasiones da un poco de respeto hacerlo por motivos de seguridad. Por ejemplo, a la hora de instalar la app del banco —en la que posteriormente se incluirán las credenciales para acceder a la cuenta— o de un gestor de contraseñas —donde se tienen almacenadas las claves de múltiples servicios—. En el caso de los bancos, en la App Gallery sí se pueden descargar las aplicaciones de Evo Banco, Banco Sabadell o Abanca, pero no otras como la del banco Santander o la de ING.

Al buscar en App Search qué aplicaciones de Google se pueden descargar mediante un archivo APK, aparecen Google Chrome, Google Maps o el traductor de Google. Pero no es posible descargar Google Calendar o Google Drive. Si bien es cierto que sí que se puede acceder a ellas a través del navegador, las funciones pueden verse limitadas. Por ejemplo, en Google Drive no es posible editar desde el P40 Pro+ los documentos. Aún así, sí que existen algunos tutoriales para instalar en el terminal los servicios de Google, pero llevan un tiempo y no están avalados de forma oficial ni por Huawei ni por Google.

Tampoco aparece en App Search un archivo APK para Youtube, aunque también se puede acceder a través del navegador. Huawei apuesta además por las Quick Apps o aplicaciones instantáneas, que se ejecutan al instante y no requieren instalación. De esta forma es posible por ejemplo añadir a la pantalla principal Youtube, el buscador de Google, Twitter, Pinterest o Instagram sin necesidad de descargar la aplicación correspondiente.

Aunque el terminal no viene con Gmail, es posible consultar los correos de una cuenta de Google con la aplicación nativa de correo de Huawei. Pero al añadir una cuenta de Gmail al teléfono, no se sincronizan los eventos del calendario ni los contactos —lo que puede suponer un inconveniente si no se tienen guardados los contactos en la tarjeta SIM—. Existe una aplicación llamada Phone Clone que está pensada para poder pasar de un teléfono a otro diferentes datos. Por ejemplo, los contactos, fotos, música o aplicaciones. Pero en las múltiples pruebas realizadas ha sido imposible copiar los contactos ni el historial de conversaciones de WhatsApp. El P40 Pro+ también permite copiar los contactos de un terminal por Wifi Direct y Bluetooth. En las pruebas de este periódico, esta última función ha sido la más cómoda y rápida —apenas lleva unos minutos—.