¿Por qué se celebra el Día del Gamer?

El 29 de agosto se celebra el Día del Gamer o Día Mundial de los Videojuegos, una actividad en la que participan ya más 2.300 millones de personas en el mundo.

¿Cuál es el origen?

Ciertamente no es para honrar la creación del primer videojuego. Este hecho se atribuye a William Higinbotham, físico en el Laboratorio Nacional Brookhaven, quien creó Tennis for Two con Robert Dvorak en octubre de 1958, lo que pone fuera de discusión este aniversario. ¿Quizá fue otro hito en la historia de los juegos? ¿Podría haber sido el comienzo de la entrada de los videojuegos a la escena pública gracias a las consolas domésticas? Lamentablemente, tampoco lo es. La primera consola, la Magnavox Odyssey, se lanzó en Norteamérica en agosto de 1972. ¿Entonces? La razón quiZá te desilusione un poco.

La celebración del Día del Gamer arrancó en 2008, cuando las revistas de videojuegos de Axel Springer (PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, las tres de España) decidieron celebrar la fecha porque “hacía falta un evento así” para reivindicar el videojuego como obra cultural.

Finalmente, dichas revistas lograron que el Día del Gamer se convirtiera en realidad, algo que fue muy bien recibido por los usuarios de las redes sociales que se grabaron a fuego esta fecha en la cabeza.

Es preciso mencionar que no se trata de un evento oficial, sino más bien un evento simbólico que atestigua el enorme crecimiento de la industria de los videojuegos.

Las empresas del mundo de los videojuegos aceptaron la idea y cada año se ha ido extendiendo la celebración a más países del mundo, logrando que a día de hoy, sea considerado un evento global: todo el mundo celebra el Día del Gamer el 29 de agosto de cada año.

Como curiosidad, en Estados Unidos celebran el Día Nacional de los Videojuegos el 12 de septiembre. Los jugadores de videojuegos en este país disfrutan este día con mucho orgullo y entusiasmo. Desde sus primeros días, los videojuegos se han transformado en algo más que una experiencia interactiva en 2D: trascendiendo su uso y convirtiéndose en una industria por sí misma.

Tan importantes son los videojuegos que incluso tienen su día especial. Si eres un gamer disfruta de este día y comparte tu afición con todos los gamers del planeta.