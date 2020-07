El 68,8% de los adultos argentinos juega en sus celulares

El mobile gaming o el uso de videojuegos desde el móvil se disparó durante el aislamiento social: de acuerdo con Fyber, los volúmenes aumentaron entre 50% y 500% para todos los tipos de títulos, según la cantidad de uso que tenían antes de la pandemia.

Los videojuegos se convirtieron en una de las actividades de ocio que más creció en el marco de las cuarentenas que se vinieron implementando en Argentina, así como en otras partes del mundo. En este sentido, se puede decir que los juegos ya dejaron de ser algo de consumo esporádico sino que se convirtieron en un espacio de interacción, una actividad a partir de la cual se generaron comunidades para socializar.

“El gaming se disparó por varias razones. Primero porque la mayoría de las personas tenían un celular a mano y eso hizo que cualquiera pudiese descargar un juego con tan solo unos clics”, destacó Alberto Pardo, CEO y fundador de Adsmovil. Y añadió que otro factor que permitió este crecimiento fue, al pasar más tiempo en el hogar, que la gente buscó espacios virtuales para el ocio y la socialización.

Los videojuegos más populares

El 68,8% de los adultos en Argentina juega desde sus dispositivos móviles y los títulos preferidos suelen ser de acción y aventura (53,3%) seguido por los de deportes (48,7%) y los de carreras (41,5%), según un informe de Globalwebindex para Adcolony.

Gratis

Dentro de los videojuegos gratuitos, los tres más populares en iOS son Beat Blade: Dash Dance, Randonautica y Cube Surfer; en tanto que en Android, el podio está conformado por Omega Leyend, Clue Hunter y el tercer puesto en este caso también es para Cube Surfer.

Pagos

Entre los títulos pagos, tanto en iOS como en Android, el primer puesto es para Minecraft. El segundo y tercer puesto en el caso del sistema operativo móvil de Apple son Street Kart Racing y Pou; y en Android, Monopoly y Five Nights at Freddy’s

A su vez, el 84% de los usuarios de internet juegan por lo menos en un dispositivo y los jugadores móviles argentinos pasan más de 4,5 horas al día en su dispositivos. Respecto del sistema operativo, el 89% de los jugadores tienen Android y el 11%, iOS.

Otro de los aspectos importantes que se mencionan en el estudio son las actividades online de los jugadores móviles en Argentina, donde se destacan: redes sociales, visitas a motores de búsqueda, reproducciones de videos y uso de aplicaciones de mensajería como lo más frecuente.

Otras características de los gamers

Mirar TV es parte de las actividades de los gamers, pero ya no se realiza de manera tradicional. Hoy el gamer es multipantalla, es decir que consumen contenido por varias pantallas al mismo tiempo. En Argentina un 90,6% de los usuarios usan sus móviles y miran televisión. A su vez, un 68,5% también pasa tiempo en sus computadoras mientras usan el celular.

Las actividades más frecuentes en esa segunda pantalla son el uso de redes sociales, servicios de mensajería y correos electrónicos.

Cloud gaming

Hay dos aspectos que marcan tendencia en el mercado de los videojuegos: por un un lado el cloud gaming y por el otro el 5G. Dos aspectos que, a su vez, se potencian entre sí.

“Hay varios modelos de negocio como Netflix que son básicamente en la nube y en los mercados ya se están desarrollando nuevos juegos y modelos, porque es una industria en crecimiento”, destaca Pardo.

Google Stadia, PlayStation Now, GForce Now y AWG Games son algunas de las plataformas que se lanzaron en los últimos años y que apuestan a un modelo de suscripción.

“El cloud gaming permite que ya no necesites de ninguna de las consolas actuales ni PC de gaming ni tarjetas gráficas para jugar a los mejores juegos en su máxima calidad posible. Los juegos y la capacidad de procesamiento están en la nube. El usuario requiere únicamente de una PC de hogar o un móvil y conexión a internet de alta velocidad”, analiza Juan Francisco Di Nucci, CEO de Avatar World Group.

En cuanto a la conectividad, Di Nucci subraya que “las conexiones de internet de alta velocidad y la revolución 5G impactará en la industria del gaming con la misma fuerza que se vieron transformadas las industria del cine y de la música con la llegada de la internet”.

En línea con esta idea, Pardo remarca que “los juegos móviles recibirán un gran impulso con la expansión de la red 5G, lo que permitirá que los juegos en línea en tiempo real se acerquen aún más a la experiencia de la consola doméstica”.