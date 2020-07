Hackearon las cuentas de Twitter de Bill Gates, Elon Musk, Kanye West y otras personalidades

Hackers que impulsan estafas criptográficas se apoderaron este miércoles de varias cuentas de Twitter de figuras de alto perfil, como los multimillonarios Bill Gates, Jeff Bezos y Elon Musk o el rapero Kanye West, e incluso accedieron a la cuenta de Apple en esta red social, donde nunca antes se había publicado un tuit.

La magnitud de este ataque también provocó que las acciones de Twitter cayeran un 3,62% este miércoles por la tarde.

La estafa consistía en simular que personajes como Bill Gates “doblarían” el dinero que cualquier usuario de Twitter transfiriera a una cuenta de bitcoins que supuestamente les pertenecía.

Por ejemplo, el tuit de Jeff Bezos decía: “He decidido devolver a mi comunidad. Todo el dinero que se envíe a mi dirección será devuelto al doble. Solo estoy haciendo un máximo de USD 50.000.000. El mensaje incluía un código para hacer la transferencia.

Bezos, Gates y Musk se ubican entre las 10 personas más ricas del mundo y cuentan con decenas de millones de seguidores en Twitter.

Los tuits de los hackers se publicaron coordinados con mensajes similares en múltiples cuentas. Algunos ejecutivos de las empresas afectadas divulgaron en Twitter advertencias para no caer en las estafas.

Aún no está claro cómo los hackers obtuvieron acceso a las cuentas. Twitter dijo en un correo electrónico que estaba investigando el asunto y que emitiría una declaración en breve.

Algunos de los tweets fueron rápidamente eliminados pero parecía haber una lucha para recuperar el control de las cuentas. En el caso del multimillonario ejecutivo de Telsa, Elon Musk, por ejemplo, se eliminó un tweet en el que se solicitaba la transferencia de bitcoins y, algún tiempo después, apareció otro.

Además, las autoridades de la red social escribieron en su cuenta @TwitterSupport el siguiente mensaje: “Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta a las cuentas de Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Informaremos a todos en breve. Es posible que no pueda tuitear o restablecer su contraseña mientras revisamos y tratamos este incidente”.

“Es una ESTAFA. NO participen”, advirtió en Twitter, Cameron Winklevoss, cofundador de la plataforma de criptomonedas Gemini. “Todas las cuentas de Twitter de criptomonedas fueron comprometidas”, añadió.

Comentarios y mensajes en la red social indican que miles de dólares en bitcoins pudieron haber sido enviados a los estafadores digitales.

“Dadas las cuentas pirateadas recientemente (Apple, Gates, Musk, etc), ahora tiendo a pensar que lo que se comprometió fue el sistema de Twitter”, dijo el experto en bitcoin Andreas Antonopoulos.

Entre las cuentas afectadas estuvo @gemini, dijo el cofundador de la empresa Tyler Winklevoss. “La cuenta de Twitter @Gemini junto con la de muchas otras de criptomonedas han sido pirateadas”, tuiteó.