Denunciaron a LinkedIn por leer el portapapeles de los usuarios de iPhone sin permiso

De acuerdo con la demanda presentada en la Corte Federal de San Francisco por Adam Bauer, LinkedIn lee la información del Portapapeles sin notificar al usuario, según informó Reuters.

Con el Portapapeles Universal se puede copiar texto, imágenes, fotos y vídeos desde un dispositivo Apple para luego pegar ese contenido en otro dispositivo de la marca. Por ejemplo, se puede copiar una receta desde la Mac y pegarla en una nota en un iPhone cercano. Así se describe esta herramienta en el sitio oficial de Apple.

Según la demanda, la aplicación se aprovechaba de esta herramienta para leer “mucha información sin notificar a los usuarios”. En este sentido, se menciona que LinkedIn estuvo recopilando la información del portapapeles del iPhone y de otros dispositivos de Apple a través de esa función.

Estas lecturas de información son interpretadas por el Portapapeles Universal de Apple como el comando de” pegar “, según se alega en la demanda de Bauer. La demanda se basa en una supuesta violación de las normas sociales, de conformidad con las leyes de California.

No es la única aplicación que fue acusada de hacer esto empleando esa herramienta. De hecho, la semana pasada se difundió que 53 aplicaciones, incluidas TikTok, AccuWeather, Starbucks y AliEspress entre otras leían el contenido del Portapapeles Universal de los usuarios.

Esto se pudo saber luego de que la última función de privacidad de Apple, que llegó de la mano de iOS 14 (cuya versión beta ya está disponible para la descarga), comenzara a alertar a los usuarios cada vez que se accedía al portapapeles con una notificación que decía “pegado de Mensajes”.

Así fue que se descubrió que la aplicación de LinkedIn, entre otras, leía información del portapapeles de los usuarios, según se menciona en la denuncia. En este sentido, un ejecutivo de LinkedIn dijo en Twitter la semana pasada que la compañía lanzó una nueva versión de su aplicación para finalizar con esta práctica.

Este dato sobre el uso que estaban haciendo algunas plataformas del Portapaples Universal fue posible gracias a las mejoras en materia de privacidad y seguridad que se incorporaron a iOS 14. Pero esta no es la única herramienta que se sumó en este sentido, también se anunció que, con esta nueva versión del sistema operativo móvil de Apple, se requerirá que todas las aplicaciones obtengan permiso del usuario antes de activar la opción de seguimiento o rastreo.

Más adelante este año, las páginas de productos de la tienda de aplicaciones presentarán resúmenes de las prácticas de privacidad autoinformadas de los desarrolladores, que se mostrarán en una especie de etiqueta, para que sea más fácil de entender.

Además,en iOS 14 los usuarios pueden elegir compartir su ubicación aproximada, en vez de su ubicación precisa, con los desarrolladores de aplicaciones.



Otra novedades de IOS 14

App Library o Librería de aplicaciones, un espacio donde las apps de Apple se organizan automáticamente por categorías. Se pueden ocultar las apps simplemente deslizando a la derecha. Es una nueva forma de organizar e interactuar con las aplicaciones.

Los nuevos widgets presentan información que se puede anclar en la pantalla de inicio, en diferentes tamaños. Los usuarios pueden hacer uso de una herramienta inteligente en widgets, que utiliza inteligencia artificial para destacar, en la parte superior, el widget correcto según la hora, la ubicación y la actividad que se esté realizando. En las pantallas de inicio se pueden mostrar widgets personalizados según diferentes categorías: trabajo, deportes, entretenimiento, etc. Al final de las páginas de la pantalla de inicio se encuentra la Biblioteca de aplicaciones, mencionada anteriormente, que es un nuevo espacio que organiza automáticamente todas las aplicaciones del usuario para que sean más sencillas de visualizar y navegar. En iOS 14 es posible elegir la cantidad de páginas de la pantalla de inicio que se quieren mostrar u ocultar en la vista.