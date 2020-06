Alertan por un fondo de pantalla que puede dañar el celular

Varios usuarios y sitios especializados informaron sobre problemas vinculados a un fondo de pantalla en particular que, si se utiliza en algunos celulares, podría generar daños. El tema comenzó a circular este fin de semana luego de que el usuario de Twitter @UniverseIce, conocido por informar sobre smartphones, publicó un tuit donde advertía sobre este problema.

Varios sitios especializados también se hicieron eco de la noticia y mencionaron que afecta a ciertos dispositivos con Android, aunque no queda del todo claro a cuáles en particular. En los modelos afectados, al configurar esa imagen como fondo de pantalla, el teléfono comienza a prenderse y apagarse de forma continua.

El sitio 9to5Google dijo que pudo resolver el problema reiniciando el celular en modo seguro y eliminando el archivo de imagen. Por su parte, desde el portal Android Authority dijeron que tuvieron que restablecer de fábrica el dispositivo afectado para poder utilizarlo nuevamente.

El problema podría deberse a que la imagen utiliza el espacio de color RGB, mientras que muchos teléfonos Android emplean SRGB. En el sitio NLT quitaron 8078 bytes de información en la metadata. Así, cambiaron las tonalidades y lograron que la imagen no dañe el celular.

Según se menciona en ese sitio, la foto utiliza el perfil de color Google Skia, que sobrecarga el sistema, por eso se comienza a encender y apagar de manera continua. Esta es la conclusión a la que llegaron en ese sitio. Por lo pronto, hasta tanto no haya una solución oficial lo mejor es evitar descargar esa imagen como fondo de pantalla.

No es la primera vez que un contenido aparentemente inofensivo genera un daño en celulares. Hace dos años se supo que, a raíz de una vulnerabilidad del sistema operativo, los mensajes con cierto caracter podían dañar el funcionamiento de los iPhone. Hace un tiempo también se difundió que un video de pocos segundos podía causar bloqueos de los celulares con iOS.