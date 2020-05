Minecraft Dungeons ya está disponible para PC y consolas: ¿cómo es el juego?

En el universo de bloques de Minecraft, surge otra aventura. Un juego de acción 100% nuevo. Se trata de Minecraft Dungeons, flamante estreno del exitoso juego. Desde ayer está disponible para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

El título parece ser una mezcla de videojuegos del estilo de Diablo, situado en el universo de Minecraft, con las criaturas, ítems y locaciones del popular juego de construcción y exploración.

Originalmente, el juego se había anunciado para abril de 2020, pero Mojang comunicó que el cambio de fecha se debe a la situación actual por la pandemia. Explicaron que prefirieron correr un poco la fecha para resguardar la salud de sus empleados.

Cómo es el juego

Måns Olson, director del juego, dijo que han querido brindar una nueva experiencia de Minecraft a los jugadores. El título tiene mecánicas de supervivencia que ya vemos en el juego, junta a nuevas características de juego de rol. Los jugadores podrán buscar botines y objetos para mejorar sus habilidadades y equipamientos.

El equipo de Mojang ha señalado que, a pesar de ser un dungeon-crawler (juego de mazmorras), no contará con diferentes clases de personajes. Cada jugador podrá hacer lo que desee con su personaje.

No se podrá construir como en Minecraft, sin embargo los escenarios y las misiones se generarán de manera aleatoria cada vez que comience una nueva aventura, para sorprender a los jugadores en cada nueva partida. Se podrá jugar con hasta tres amigos, desde la misma consola/PC o de manera online.

Por ahora, no se podrá establecer crossplay, es decir, no se podrá jugar en distintas plataformas, pero esperan poder habilitar esa opción más adelante. Asimismo, no se podrá entrar a una partida aleatoria online, sino que el juego fue diseñado para compartirlo únicamente con amigos.