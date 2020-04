Cómo usar TikTok: guía básica para manejar la 'app' de moda

TikTok pasaba desapercibido para la gran mayoría hasta que llegó la cuarentena por el coronavirus. El confinamiento ha hecho que la app que triunfaba entre los jóvenes, o más bien entre los adolescentes, haya aterrizado de golpe en los móviles de todo los públicos. Ya no distingue de edad y eso se nota especialmente entre los famosos. Igual que la usa Rosalía, que se estrenó en enero, la utiliza Jane Fonda, que la inauguró el pasado fin de semana con una sesión de aeróbic. No podía ser de otra manera.

En Apple Store ocupa el segundo puesto en la lista de aplicaciones gratuitas más descargadas, y en Google Play se sitúa de tercera en el ranking general. Las búsquedas en Google han ido aumentando según han ido pasando los días de cuarentena. Se busca qué es, se busca para qué sirve y se busca, sobre todo, cómo funciona.

Qué es TikTok y cuándo se puso de moda

TikTok es otra red social más. La diferencia con el resto —Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn— es que es una red social de vídeos. Eso sí, vídeos muy cortos, de 15 segundos a 1 minuto. Nada más.

Existe desde 2016. Fue el primer boom, el segundo llegó en el último trimestre de 2019 y desde entonces no ha parado de crecer. Sólo en febrero de 2020 se han hecho 113 millones de descargas, una cuarta parte de las hechas durante todo el año anterior, según la web especializada Sensor Tower.

Para qué sirve

Básicamente para hacer vídeos cortos y, mayormente, divertidos. Aunque hay un poco de todo. Es como una especie de espectáculo de variedades. Un cajón de sastre donde encuentras chistes, memes, montajes, tutoriales de cocina, actuaciones musicales y hasta reivindicaciones. De todo y casi todo desde el humor. Hecho para divertir y viralizar.

Cómo se crea un perfil y cómo se interactúa con la gente

TikTok es una red social y sigue la misma dinámica que el resto. Todo es muy intuitivo.

Descargada la aplicación, se crea el usuario. Aquí tienes la opción de vincular tu cuenta a tu perfil de Facebook, Google, Instagram o Twitter, o bien empezar de cero añadiendo un mail y teléfono móvil.

A partir de ahí puedes seguir a gente. En Inicio tienes sugerencias Para ti y en Tendencias puedes ver de qué se está hablando o buscar directamente a personas por su nombre.

Si un vídeo de otro te gusta puedes dar al Like (corazón), hacerle un comentario (bocadillo), compartirlo a través de otra red social (Compartir/Share) o buscar vídeos con la misma música pinchando en el icono del disco (parte inferior derecha). El primer icono de la columa (TikTok) lleva directamente al perfil del autor de esa publicación.

Cómo se hacen los vídeos

Para grabar un vídeo hay que ir al botón central de la barra inferior (el del símbolo de más). Una vez dentro de la cámara puedes elegir si quieres una grabación con la cámara trasera o delantera. Sólo tienes que darle a Girar en la parte superior derecha para cambiarlo.

Pero la gracia no es grabar; es todo lo que puedes hacer con el vídeo, tanto antes como durante y después de la grabación.

Antes de darle al botón rojo, tienes varias opciones en el margen superior derecho para elegir cómo quieres la grabación.

Velocidad: normal, cámara rápida o lenta.

Filtro.

Embellecer, para mejorar tu rostro con maquillaje o pequeñas modificaciones de nariz, ojos, labios, etc.

El botón de abajo (Tiempo) es un temporizador que inicia una cuenta atrás para poder dejar la cámara en un punto fijo y grabar desde lejos.

Los filtros, parecidos a los de Snatchap o Instagram Stories, se añaden en el botón Efectos de la parte inferior izquierda. A la derecha hay un botón para ir a la galería y añadir vídeos que ya tienes grabados.

Lo mejor es la música o diálogos que se pueden añadir a los vídeos con los para hacer los montajes. Se encuentran pinchando en la parte superior (Sonidos), donde hay una galería infinita de audios. Todos están integrados para poder usarlos directamente.

Encontrar el que quieres lleva un tiempo por eso está la opción de Favorito para poder guardarlos en una carpeta y encontrarlos más fácilmente la próxima vez.

El asunto es que el audio (canción o diálogo) empieza a sonar una vez que le vayas a dar al botón rojo, de manera que la grabación se puede hacer interactuando directamente con ese sonido.

Esos efectos no siempre se añaden antes, también se puede mejorar el vídeo a posteriori cambiando el sonido o añadiendo emojis o texto.

Si, por ejemplo, quieres que unas mariposas merodeen por la pantalla tienes que darle a Efectos-Visual (parte inferior), para que suene más alto el sonido hay que ir a Volumen (parte superior derecha) y los emojis o GIFs están en Stickers. Todo es cuestión de ir trasteando. Prueba-error, prueba-error, prueba-error.

A darle a siguiente ya llegas a la opción final: Publicar (para compartir con tus contactos) o guardar en Borradores.

¿Por qué guardar un vídeo en borradores?

Los vídeos no tienen por qué hacerse del tirón, se pueden hacer montajes cambiando de ropa, de escenario, de protagonistas... Ahí es donde entra en juego Guardar en Borradores. Mientras un vídeo no llegue a 60 segundos puedes ir añadiendo fragmentos, ese mismo día, el siguiente o incluso una semana después. Lo dejas en borradores y ya lo recuperarás.

Para recuperar un vídeo y seguir manipulado sólo tienes que ir aBorradores dentro de tu perfil, pinchar sobre el vídeo y darle a Atrás. Ahí puedes ir a la pantalla de añadir filtros tras la grabación o a Seguir grabando, en la parte superior derecha, para ir a la cámara y seguir añadiendo grabaciones.

Lo último ya sería publicar y compartir con tus contactos. Como en otras redes, puedes taguear a otras personas o añadir hashtags.

Cómo hacer transiciones y otros trucos

En las transiciones de una grabación a otras donde se nota tu nivel en TikTok. Cuanto más natural sea el salto de un vídeo a otro, mucho mejor.

YouTube está lleno de tutoriales que te enseñan a manejar TikTok como estos dos, que te ayudarán a pasar al nivel 1 de usuario en cuestión de minutos.

Un último consejo

Esto es cuestión de practicar. A medida que lo vayas usando, encontrarás más filtros, más sonidos o más stickers y te surgirán más y mejores ideas. Porque en TikTok, la originalidad y el tiempo son dos valores a tener en cuenta.