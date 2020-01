Apple planea una futurista iMac con pantalla curva y teclado integrado

Las computadoras Mac son de los dispositivos más representativos de Apple. A lo largo de su historia han tenido varios diseños, pero en un futuro este podría renovarse por completo, pues existen planes que las podrían convertir todas en uno, ya que integrarían el teclado y la pantalla en una sola hoja de vidrio, la cual sería curva.

La solicitud de patente para este innovador dispositivo se presentó en mayo del 2019, aunque se descubrió recientemente, y en ella se describe que el “área de entrada” y el “área de visualización” de la computadora tipo iMac podría estar integrada en una sola superficie continua. Otro de los elementos que son parte de ella es una unidad de procesamiento en la parte trasera, la cual también podría funcionar como una estructura de soporte para utilizarla en cualquier lugar.

Cabe mencionar que la parte referida no solo cumpliría con este par de funciones, puesto que según algunas especificaciones, desde ahí se podrían manejar opciones como el volumen o incluso alojar puertos para conexiones de red, periféricos y alimentación a la corriente eléctrica.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los especialistas en tecnología es que, según el documento publicado por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (UPSTO, por sus siglas en inglés), la cantidad de vidrio involucrado en el diseño, pues este es mucho mayor al que se ha usado en los productos antecesores de la compañía de Cupertino, California.

Además, esta podría ser considerada una iniciativa osada por parte de la empresa de la manzana, pues de acuerdo con información revelada por la patente, el dispositivo, además de la computadora y la pantalla, también integraría un teclado y un panel táctil, el cual, según la descripción, podría desprenderse durante su uso.

Entre algunas de las alternativas que se muestran respecto a las posibles configuraciones del dispositivo está la posibilidad de ajustar la curva de vidrio. Plegarla hacia la zona de la pantalla podría representar un beneficio a la hora de guardarla, pues disminuirá el espacio que podría ocupar en una mochila.

Otras opciones de su funcionamiento señalan que la pantalla de este dispositivo se podría acoplar a una MacBook. Según la información, la portátil emitiría su pantalla por medio de la iMac y el teclado físico complementaría a la máquina para poder usarla de manera normal.

Una de las ideas más interesantes respecto a este innovador planteamiento es que se podría cambiar la lámina de vidrio individual por un par de paneles que se superponen en la curva. Cabe decir que algunas versiones podrían desprender la estructura de soporte e integrarla cuando el usuario lo considere necesario.

Este puede considerarse un diseño totalmente distinto a lo que ha presentado Apple a lo largo de su historia, por lo que no debe dejarse de tomar en cuenta el hecho de que se trata una solicitud de patente que bien podría no llegar al mercado de la manera en que se muestra en los documentos.

Sin embargo, la realización de este tipo de innovaciones permiten entrever los esfuerzos en cuanto a investigación y desarrollo de nuevos dispositivos al interior de Apple, aun cuando cabe la posibilidad de que los conceptos no salgan al mercado.

Cabe mencionar que en el trabajo de esta patente colaboraron mentes creativas relevantes al interior de Apple como Keith J. Hendren, Paul X. Wang, Adam R. Garelli y Christian A. Ligtenberg, entre otros.

Asimismo, en este proyecto también participó Brett W. Degner, gerente senior de diseño de productos de Apple que también ha trabajado en dispositivos como la iMac Pro, MacBook Pro. En torno a su labor resalta el hecho de que a su nombre está la patente que permite que los iPhones y iPads se conviertan en una computadora portátil a partir del uso de la pantalla táctil completa.