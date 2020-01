Mateo: la alfombra de baño que monitorea el peso y la postura de tu cuerpo

Mateo es una alfombra de baño inteligente desarrollada por una startup francesa. Es delgada, flexible y tiene una cubierta intercambiable. Pero lo novedoso es que gracias a sus sensores puede hacer un mapeo sumando información de los 7.000 puntos de presión que detecta cuando el usuario coloca sus pies sobre ella.

La alfombra funciona junto con una aplicación donde se puede ver toda la información que recolecta. Así, el usuario puede ver su peso, postura y composición corporal. La aplicación ofrecerá datos históricos para tener un registro de cómo se evoluciona en relación a estos indicadores. También le mostrará recomendaciones para mantener una rutina saludable.

Según explica la compañía, la plataforma respeta estrictos protocolos de privacidad para evitar que la información confidencial de los usuarios se filtren. La alfombra fue distinguida como uno de los productos más innovadores de la feria de tecnología CES por los organizadores de este evento anual que se lleva a cabo en enero, todos los años, en Las Vegas.

En este encuentro se difundieron muchas tecnologías aplicadas para el cuidado del cuerpo y la salud. Como siempre, se sugiere antes de emplear cualquier solución médica, ir a un experto en la salud para que evalúe las condiciones del paciente e indique el tratamiento más adecuado según cada caso.





Pijamas inteligentes

Los pijamas inteligentes e-Skin desarrollados por la empresa Xenoma integran sensores que permiten monitorear la estabilidad del usuario y, si éste se cae, envían un aviso directamente a sus contactos.

La prenda controla también el ritmo cardíaco, la respiración y signos vitales de la persona mientras duerme. En este sentido, también ofrece información sobre los patrones de sueño. Como mide también la actividad del usuario ofrece sugerencias si detecta que pasó mucho tiempo sin moverse.

La compañía también mostró un equipo deportivo que ofrece electroestimulación pensado para los amantes del fitness. También tienen indumentaria pensada para controlar diferentes dispositivos. De hecho hace dos años presentaron en CES un modelo de camiseta inteligente que se puede usar para controlar videojuegos.

Almohada antironquidos

La almohada antironquidos Motion Pillow tiene un sistema que detecta cuando una persona ronca por cambios en el ritmo de su respiración. Cuando esto ocurre, se infla la cámara de aire donde está apoyada la cabeza del usuario con el objetivo de que éste cambie de posición.Ese pequeño movimiento del cuello permitirá que ingrese mejor el aire por la nariz y aliviará temporalmente el bloqueo que produce el ronquido.

Cabe destacar, de todos modos, que el ronquido es solo un síntoma y que podría ocultar algún trastorno o enfermedad, por eso es fundamental acudir al médico para tener un diagnóstico preciso.

Juguetes sexuales

A diferencia de otros años, los juguetes sexuales dijeron presente en la feria . En ediciones anteriores estos dispositivos no se exponían pero la polémica que se produjo el año pasado en torno al consolador fabricado por Lora DiCarlo hizo que se cambiara el rumbo.

La empresa que organiza la feria le otorgó un premio a la innovación al gadget sexual Osé pero luego se decidió no exponer el dispositivo en Las Vegas, en CES 2019. Dijeron que habían cometido un error. Este año, el fabricante Lora DiCarlo no solo logró exponer Osé, sino que también llevó a la feria los modelos Onda y Baci, que funcionan como estimuladores del clítoris.

A estos productos se sumaron unos cuantos expositores con sus propuestas, entre las que se destacó el vibrador Lioness que puede detectar y medir la intensidad del orgasmo. La información se puede ver en la app vinculada al gadget que cuenta con sensores de presión.