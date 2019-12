Lo mejor de 2019 en Google Play: cuáles son las apps más destacadas para Android

Con la llegada del último mes del año, las empresas de tecnología han comenzado a mostrar las mejores aplicaciones que tuvieron oportunidad de ofertar en sus tiendas digitales. Tal fue el caso de Google dio a conocer las apps para Android más destacadas. En la selección hay desde herramientas para mejorar la productividad o para la edición de fotografías con los dispositivos inteligentes hasta juegos.

Con este premio, la compañía de Mountain View busca dar a conocer el trabajo de miles de desarrolladores que se destacaron a partir de la creación de aplicaciones funcionales, con un diseño destacado o que son innovadoras por algún otro motivo.

El premio a la mejor aplicación del 2019, según Google, fue para Ablo, una herramienta que ha sido descargada más de un millón de ocasiones y que cuenta con una calificación promedio de cuatro estrellas y media otorgadas por más de 87 mil usuarios que la han descargado para probar sus útiles funciones.

Hacer amigos de cualquier parte del mundo y hablar sin que importe la barrera del lenguaje es la máxima apuesta de esta aplicación, pues permite conectarse con cualquier persona del globo y así chatear o realizar videollamadas mientras la app traduce o elabora los subtítulos en tiempo real. La máxima premisa de esta herramienta es crear conexiones y fomentar el aprendizaje sobre otras culturas.

La mejor aplicación elegida por los usuarios se llama Editor de Video - Efecto Glitch y Foto Música. En este caso, su puntuación es de cuatro estrellas y media y su principal apuesta es otorgar una herramienta con la cual se puedan editar de manera mucho más creativa las imágenes que se comparten en redes sociales.

Con esta app, las posibilidades son muy amplias, pues es posible distorsionar el video de manera que dé una apariencia compleja, pero a partir de sencillos pasos. Se pueden agregar efectos retros de VHS o de una televisión vieja en cuestión de segundos y el hecho de que se puedan compartir en plataformas como Instagram resulta sumamente atractivo para las personas.

El reconocimiento al juego del año fue uno que se publicó hace poco tiempo. Se trata de Call of Duty: Mobile, un título que llegó con mucha fuerza a los dispositivos móviles con el fin de destronar el dominio de Fortnite o PUBG en el género de los disparos. Su relevancia ha sido tal que pronto se convirtió en el juego móvil más descargado de la historia.

La categoría de Mejor app para el día a día fue para Action Dash, la cual tiene un calificación de cuatro estrellas y es de las más destacas para medir la relación del usuario con su dispositivo móvil, pues proporciona estadísticas sobre la vida digital con el fin de establecer límites de tiempo para aplicaciones específicas. Además, también es posible agregar el modo “sin distracciones” con el fin de bloquear ciertas app y mantener la concentración en el trabajo.

Como la mejor app de crecimiento personal se encontró Calm, con la cual se puede establecer una dinámica de relajación y tranquilidad, pues es una guía para la meditación, que integra ejercicios de respiraciones. Asimismo, posee una importante cantidad de sonidos relajantes con los cuales el usuario puede irse a dormir con mayor calma.

Su calificación es de cuatro estrellas y además de prometer ser un importante auxiliar en disminuir la ansiedad y manejar el estrés, fue elegida como la aplicación más feliz del mundo por el Center for Humane Technology.

Por último, el mejor descubrimiento por parte de Google en el panorama de las aplicaciones digitales se llama 12min - Resúmenes de Libros, la cual se ha estado popularizando de manera importante entre audiencias específicas y cuya principal apuesta se puede resumir en una pregunta: “¿Quieres hackear tu tiempo?”.

Con ella, el concepto de economía del tiempo se lleva al máximo, pues se puede leer o escuchar un libro en apenas 12 minutos gracias a un sumario ejecutivo de los libros de no ficción más populares del momento.