Spotify sumó una función para ver las letras de canciones en tiempo real

Escuchar las canciones favoritas a través de plataformas de streaming se ha vuelto una de las prácticas digitales más comunes. Ya sea en el transporte público o en los espacios privados, los servicios de música como Spotify son de los más utilizados. Por esta razón y con el objetivo de ofrecer mejores alternativas, la compañía sueca ha integrado una nueva función con la cual es posible obtener letras en tiempo real.

Poner a funcionar esta interesante herramienta y cantar sin temor a equivocaciones ya es posible gracias a una alianza que se estableció entre la aplicación y el servicio Musixmatch, el cual es es uno de los catálogos de letras en varios idiomas más populares del mundo.

Si bien esta función no es nueva del todo, pues otras apps como Apple Music ya hacen uso de ella, es significativa la unión entre dos de las plataformas más usadas en el mundo. Además, varios usuarios dicen que esto permite utilizar, de alguna forma, el servicio en modo karaoke, a partir del cual se sincronizan al ritmo de la música.

Las letras de las canciones estarán disponibles en la parte inferior de la pantalla, justo debajo del nombre y de los controles de reproducción, por lo que para poder tener acceso a ellas únicamente será necesario pasar el dedo a lo largo de la pantalla y llegar al mismo lugar en donde también se pueden hallar opciones como Behind the Lyrics o Storyline. Incluso es posible desplegar el menú en toda la superficie del teléfono.

Es importante mencionar que la compañía ha implementado esta función a modo de prueba, por lo que no se encuentra habilitado en todas las regiones. Por el momento, está disponible en tres países: Canadá, Indonesia y México, sólo para algunos usuarios. Aún no se sabe si llegará a todos los dispositivos de los usuarios de estos países.

Antes, para poder tener acceso a las letras de las melodías era necesario recurrir a una aplicación de terceros o incluso dirigirte a un sitio web, lo cual podía resultar desalentador para los usuarios. En este sentido cabe recordar que el soporte para letras en la versión de escritorio estaba disponible hace varios años, pero esto desapareció sin aviso previo.

Desde entonces, la comunidad de Spotify ha buscado que se regresara esta funcionalidad. De acuerdo con información del portal de tecnología TechCrunch, los usuarios votaron más de 14.300 veces una solicitud en la cual le pedía a la compañía que se recuperara la letra de las canciones.

Una medida que Spotify puso a disposición de sus usuarios a partir de estas peticiones fue la integración de Genius, sin embargo, esta opción no proporcionaba las letras completas, sino que sólo daba fragmentos y los combinaba con historias de los artistas o de cómo realizaron la canción en cuestión.

Actualmente, la aplicación de origen sueco dispone de 113 millones de clientes y es la más popular en el mercado, incluso por encima de otras opciones como Apple Music. Debido a esto, se mantiene en constante renovación y con funciones que pueden resultar especialmente significativas.

Un ejemplo de ello es que la posibilidad de subir las canciones propias a la plataforma. Esto funciona para poder tener acceso a otras que no se encuentran disponibles en el catálogo de la plataforma. Es posible realizar esta acción a través del menú en la versión web, desde el apartado Archivos locales, sin embargo, es importante mencionar que las canciones subidas únicamente las puede escuchar el mismo usuario y no se comparten con otros.