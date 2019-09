Alexa también estará presente en anteojos, anillos y auriculares

Amazon dio a conocer sus anteojos inteligentes. Se llaman Echo Frames y son compatibles con el asistente virtual de la compañía, Alexa. Este dispositivo forma parte de lo que la empresa llama “ediciones del primer día”, porque es un producto exclusivo, que está pensado específicamente para aquellos fanáticos de la tecnología que quieren ser pioneros y probar dispositivos que aún no se lanzaron masivamente.

Los Echo Frames pesan 31 gramos, no tienen cámaras: sólo incorporan parlantes direccionales para que sólo quien porta los anteojos pueda escuchar las respuestas. Se utilizan en combinación con el móvil y, por medio de comandos de voz, se le puede pedir a Alexa que lea las notificaciones, reproduzca música o haga llamadas.

Los Frames cuentan con baterías que pueden durar todo el día, según dijo la compañía y estarán disponibles sólo para algunos usuarios, por medio de invitación privada y se venderán a partir de los USD 179,99.

Amazon también anunció los Echo Buds, auriculares inalámbricos que también funcionan con Alexa, e integran tecnología de Bose para la cancelación de ruido. El asistente virtual responderá a los comandos de voz, como lo hace en los parlantes inteligentes o los Frames, aunque también habrá algunas funciones específicas para los Buds, como la posibilidad de preguntarle si la tienda Whole Foods, que es propiedad de Amazon, vende algún producto en particular que se desee comprar.

También responde al control por gestos: al tocar dos veces sobre los Echo Buds se podrá activar o desactivar la cancelación de sonido y, si luego del toque, se mantiene presionado el auricular, se accederá al asistente de voz del teléfono: Google Assistant o Siri.

Los Echo Buds, que integran batería que ofrecen hasta 5 horas de autonomía con una sola carga, ya se pueden encargar online, en Estados Unidos, por USD 129.

La compañía también presentó Echo Loop, un anillo inteligente compatible con Alexa que tiene dos micrófonos que se activan con un botón. Literalmente es la posibilidad de tener al asistente virtual “al alcance de la mano”. O casi como si fuera una extensión del cuerpo.

“En combinación con el teléfono, este anillo le permite acceder a información durante todo el día”, se menciona en el comunicado oficial de la compañía. Es decir que bastará con llamar a Alexa por medio del anillo para pedirle que busque información, apague las luces o haga un llamado.