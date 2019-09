¿Por qué es conveniente mantener la carga de la batería entre 20% y 80%?

Las baterías de los portátiles, desde celulares hasta computadoras, pero también la de los coches eléctricos, se enfrentan a numerosos desafíos. El principal es entregar suficiente energía para abastecer tecnologías cada vez más completas y también más exigentes.

El siguiente ejemplo sirve para comprender esa tirantez. En los últimos años las pantallas de los teléfonos crecieron sostenidamente en tamaño. Eso es bueno en muchos sentidos, pero los fabricantes se ven obligados a incluir baterías capaces de “bancar” las exigencias que supone un panel brillante que se enciende cientos de veces al día. Eso mismo ocurre en otros sectores y productos que se usan sin enchufe.

Más allá de los mitos y leyendas sobre las baterías, que repasamos acá en detalle, hay una recomendación cada vez más divulgada: mantener la carga entre un 20% y un 80%. De hecho, cada vez más fabricantes se suman a ese consejo, tal como veremos a continuación.

Ni vacía ni completa

Expertos en este implemento aconsejan que la carga no perfore el suelo del 20% y que no sobrepase el 80%. También hay posturas más rigurosas que recomiendan el rango comprendido entre el 40% y el 60%. Según dicen, esos niveles de carga ayudan a extender la vida útil de la batería y cuidar la capacidad de la misma.

Siguiendo un repaso del sitio Xataka, hay algunas opciones para automatizar esos límites (son apps especialmente diseñadas para ello) aunque es necesario contar con un dispositivo rooteado, que refiere al acceso con privilegios usualmente realizado por expertos o usuarios con vastos conocimientos. También es posible configurar esos márgenes en el BIOS de algunas computadoras portátiles.

La alternativa es hacerlo manualmente: estar atento a la evolución de la recarga y retirar el cable en el momento indicado.

Sin embargo, los fabricantes comienzan a tomar nota del rango recomendado incluyendo funciones en sus sistemas que apuntan a esa sugerencia. Un caso interesante es el de Apple, que en iOS 13 añadió una característica especial para la recarga durante la noche. ¿De qué se trata? La carga llega al tope de 80%, se detiene y estudiando los hábitos y horarios del usuario (sí, con inteligencia artificial) retomará la carga para llegar hasta el 100% justo a la hora de despertarse.

La idea es no “pasearse” entre el 80% y el 100% más de lo necesario. En este punto hay que tener en cuenta de un mito: no es malo dejar el teléfono enchufado una vez que la carga llegó al tope, ya que la mayoría de los mismos “corta” el proceso al tocar el 100.

Además de la posición de Apple, el caso de Tesla (la compañía que es paradigma de los vehículos con motores eléctricos y en tanto con baterías) también aparece como un paradigma para la sugerencia 20%-80%.

Hace algunos años, un experto que trabajó para esa automotriz recomendaba eso mismo Twitter y el propio Elon Musk, fundador y CEO de la compañía, fue más drástico indicando que lo mejor sería que la carga esté por encima del 30% y por debajo del 80%. A menos que haya que realizar viajes largos.