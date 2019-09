Nintendo Direct: cuáles son las novedades que llegarán para final de 2019

Nintendo anunció los próximos juegos disponibles para la consola, que se van a lanzar durante el otoño de este año y el 2020. La empresa japonesa apuesta en esta ocasión por franquicias exitosas y seguras porque tienen una larga historia de éxitos, algunas desde hace décadas.

Super Smash Bros. Ultimate tendrá disponible a partir de hoy "Banjoo & Kazooie". El nuevo anuncio fue "Terry Bogard", personaje principal del juego de peleas Fatal Fury que se hizo famoso en la saga de King of Figthers, aunque aún está desarrollado. Se mencionó que habrá más personajes DLC de los que se habían previsto, pero no se reveló más información ni se sabe cuándo estarán disponible.

El primer anuncio fue sobre Overwatch, de Blizzard, llegará a Nintendo Switch con nuevas formas de juego el 15 de octubre de este año. La noticia se había filtrado horas antes desde Amazon, cuando la gigante de las ventas por internet puso en su+ catálogo un estuche oficial del videojuego para la consola.

Overwatch salió primero para PC, PlayStation 4 y Xbox One en mayo de 2016 y desde entonces no ha dejado de tener actualizaciones que incluyen nuevos mapas, nuevos personajes y una copa oficial competitiva.

Hubo nuevos anuncios sobre el próximo juego de Luigi's Mansion, el juego protagonizado por el hermano de Mario. Tendrá un nuevo nivel inspirado en Egipto y un nuevo modo de multijugador en el que se enfrentarán varios Luigis contra Gomiluigis. El juego se espera para el 31 de octubre.

Otro de los grandes anuncios es sobre Pokémon Sword & Shield, el cual incluirá cuatro novedades. Los avatar se podrán personalizar con ropa, pantalones, chamarras, guantes, el cabello y el maquillaje se podrá cambiar.



Habrá un campamento Pokémon, un lugar donde se pueden reunir los pokemones, jugar con ellos en un entorno 3D e incluso se puede conectar con otros jugadores.

En el campamento se podrá preparar más de 100 diferentes tipos de Curri, una característica que pudo haber sido inspirada de "Breath of the Wild", el último título de la saga Zelda. Este juego también tendrá dos nuevos personajes: "Cramorant", que es de tipo Agua/Volador y "Polteageist", un fantasma que vive dentro de una tetera que guarda un gran parecido con la "Señora Potts" de "La Bella y la Bestia".

Pokémon Sword & Shield, que se desarrollara en la región de Galar, estará a la venta a partir del 15 de noviembre.