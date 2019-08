Alargá la vida útil de tu smartphone con estos sencillos consejos

En la actualidad, la vida está completamente ligada a los teléfonos celulares y son una herramienta de gran ayuda para hacer más sencillos los trabajos, pues han simplificado muchas tareas y ahora es posible realizarlas desde la palma de la mano.

Si bien los dispositivos pueden llegar a tener una vida útil de varios años (especialistas señalan que la vida media puede llegar a ser entre ocho y diez años), existen algunas prácticas por parte de los usuarios que pueden ocasionar que muchos modelos queden obsoletos.

De acuerdo con un estudio de la consultora Kantar Worldpanel, los consumidores cambian de smartphone en promedio cada 20 meses y medio. Este cambio puede estar condicionado por las constantes actualizaciones de los sistemas, las cuales llegan a ser incompatibles con ciertos dispositivos o por los malos cuidados que las personas tienen hacia sus teléfonos.

Para mantener un dispositivo móvil en perfectas condiciones es necesario tomar en cuenta aspectos tan importantes como ignorados por las personas entre los que destacan el cuidado de la batería, revisar el software constantemente, mantener espacio libre en la memoria, así como darle todos los cuidados posibles al exterior.

Batería

Definitivamente, la batería es de lo que más se quejan los usuarios de los smartphone y las compañías han puesto muchos de sus esfuerzos en intentar desarrollar mejores opciones para que las personas tengan experiencias satisfactorias con los smartphone; sin embargo el usuario también puede, y debe, ayudar a mantenerla en buen estado.

Para cuidar el rendimiento de la batería es necesario ver otros aspectos del funcionamiento del móvil como la resolución, pues mientras sea mayor, la batería se consumirá más. Asimismo, si el módem o conectividad no es buena, el teléfono deberá esforzarse más para funcionar correctamente.

Reducir el brillo de la pantalla es tan buena práctica para mantener la vida útil de la batería como no permitir que ésta se descargue por completo. En este sentido es correcto no dejar el smartphone enchufado durante mucho tiempo. Si bien en la actualidad, los dispositivos cuentan con mecanismos para detener la carga, es mejor desenchufar para que no se desgaste.



Revisar el software de manera constante

Proteger el teléfono de virus o malware es fundamental para garantizar que el dispositivo estará limpio por dentro y así su funcionamiento será óptimo. Además, la instalación de estas aplicaciones que funcionan como antivirus, también cuentan con funciones adicionales que coadyuvan a cuidar el teléfono.

Muchas de estas opciones son de gran calidad y también son gratuitas, así como tener otro tipo de herramientas con las que es posible respaldar contenidos, borrar información sensible remotamente e incluso mandar un mensaje al dispositivo en caso de haberlo perdido.

En este sentido, quizá la medida obligatoria sea mantener siempre actualizado con la última versión el dispositivo, pues así el software del teléfono se mantendrá con todas las herramientas útiles y, además, los desarrolladores reparan las posibles fallas de seguridad.

Memoria suficiente

Tener memoria suficiente en el dispositivo es algo que los usuarios siempre deben tener en cuenta, pues cuando ésta llega a su límite, el teléfono se hace más lento. Ante esto, una recomendación por parte de los especialistas es optar por guardar los archivos más pesados en la nube y así liberar espacio para cosas que se pueden usar a diario.

En el caso de que el dispositivo corra lento y no sea por cuestión de la memoria sino del teléfono mismo, una buena idea podría ser llevar a cabo una restauración de fábrica desde el menú de configuración. No obstante, el usuario no debe olvidar que antes de llevar a cabo este proceso tiene que realizar una Copia de seguridad de los archivos.

Cuidados exteriores

Para cualquier persona resulta obligatorio adquirir una funda o protección especial con la cual sea posible mantener intacto el estado de los teléfonos y además permiten un uso rudo por parte de los usuarios. En otros casos, se puede optar por utilizar cristales para proteger la pantalla del móvil de rayones u otros tipos de daños.

En el sentido del cuidado de los elementos del exterior, nunca se deberá dejar a los dispositivos a la exposición de temperaturas extremas, pues eso seguramente dañará el funcionamiento. Incluso las baterías podrían perder el 80% de su capacidad.