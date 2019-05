Instagram derrotó a Facebook en la guerra por la permanencia, reveló análisis

El tiempo promedio de usuarios adultos de Facebook en Estados Unidos cayó en los últimos años y caerá aún más en 2020, mientras el uso de Instagram creció y continuará con esa tendencia, señaló un informe de la empresa de análisis de mercado eMarketer.

El cambio que realizó Mark Zuckerberg el año pasado para desalentar el consumo pasivo de contenido, especialmente videos y publicaciones de corte no personal, "ha impactado el engagement" de sus usuarios, señaló eMarketer.

"El tiempo promedio diario dedicado a la plataforma por los usuarios adultos de Estados Unidos que entran a la plataforma al menos una vez al mes se redujo tres minutos en 2018 con respecto al año anterior", explicaron.

Es decir, el uso del sitio, a través de su página web, aplicaciones y demás, era de unos 41 minutos diarios en 2017 y pasó a 38 en apenas 12 meses.

"Ese tiempo se mantendrá sin cambios este año", adelantó la compañía tras realizar un pronóstico con todos los datos que tiene a la mano. "De hecho, hemos reducido nuestra expectativa sobre Facebook en comparación con cifras anteriores publicadas en el tercer semestre de 2018", explicaron.

En 2019, se espera que la gente pase 38 minutos en Facebook, el mismo tiempo que en 2018, pero en 2020 y 2021 pronosticaron que el promedio bajará un minuto.

"La continua pérdida de usuarios adultos jóvenes en Facebook, así como su intención de desalentar publicaciones y videos con clickbait en favor de aquellos contenidos que ayuden a generar un "tiempo bien empleado, resultó en un menor tiempo diario en la plataforma de lo que esperábamos", señaló la analista en jefe de eMarketer, Debra Aho Williamson.

"Menos tiempo en Facebook se traduce en menores oportunidades para que los anunciantes lleguen a los usuarios", añadió Williamson.

La compañía creada por Zuckerberg en 2004 ha enfrentado duras críticas en los últimos años debido al mal manejo de la información privada de sus usuarios, así como la falta de regulación para prevenir las fake news y los grupos que propagan mensajes de odio.

Zuckerberg ha intentado frenar los ataques contra su plataforma con varias reformas en el manejo de datos personales y pretende que la plataforma verifique de mejor manera las noticias y comentarios que se comparten, pero han sido tildadas de cambios superficiales. La situación en cuanto al uso promedio de su plataforma es mucho mejor para Instagram, que Facebook compró en 2012 por mil millones de dólares. En esa red social sí ha crecido el promedio, algo que ha ocurrido desde 2016 de manera sostenida y que continuará al menos hasta 2021.

Instagram pasó de sumar 22 minutos en promedio por usuario adulto en Estados Unidos en 2016 a 26 en 2017 y 2018, cuatro minutos de ganancia, una cantidad impresionante.

En 2019, se pronostican 27 minutos promedio, en 2020 unos 28 minutos y en 2021 hasta 29, de acuerdo con eMarketer.

"Nuestros pronósticos de Instagram no han cambiado con respecto a otros años", por lo que se espera el mismo crecimiento, según los analistas. Los expertos citan la creación de las "Stories" en Instagram como uno de los principales factores de crecimiento, movimiento que ayudó a hundir a Snapchat. "El contenido de influencers, los videos y las stories han contribuido a que el compromiso de los usuarios crezca con lentitud pero con solidez", destacó Williamson.

Por su parte, Snapchat, que durante un tiempo parecía que desbancaría a todas las redes sociales y se instalaría como el rey del internet, entró en una "meseta". Desde que en 2017 alcanzó un uso promedio de 26 minutos, las cifras no cambiaron y los pronósticos apuntan a que, en el mejor de los casos, continuará igual hasta al menos 2021.

La expectativa, sin embargo, es negativa a pesar de que se plantea que el tiempo promedio no decaerá en Snapchat, debido a que el año pasado había una proyección de crecimiento –hasta los 28 minutos diarios– que acabó por ser fallida.

"Habíamos calculado un ligero crecimiento, pero hubo un estancamiento. La competencia feroz de Instagram y el fallido rediseño de la aplicación ayudaron a que esto sucediera", explicaron.